黃麗君 - 公僕要理解公眾期望 | 中環High Tea

行政長官會同行政會議決定全體公務員劃一加薪2%，公僕團體表達不滿是意料中事。 政府解釋不按機制調整時，指出行政會議做任何決定均會考慮公眾觀感，亦考慮公眾對政府處理公共財政等期望。可能是政府這個解釋，引發了公僕團體批評行會諮詢屬「做戲」，又稱加薪決定民粹。



今時今日，公僕的薪金調整，絕對已經不是一個純機制的問題，無論結果是減薪、加薪、凍薪，都離不開有政治考慮。政府若財政豐裕，經濟欣欣向榮，上調公僕薪金不會有爭議。但若政府財政緊絀，大圍經濟環境充滿變數，政府要平衡不同因素，以達致公帑用得其所，公眾期望必要是考慮因素。這一回政府劃一加薪2%，公僕團體反應強烈，是他們還未明白公眾期望是甚麼？



在眾多公僕團體的反應當中，華員會會長蔡冠龍的批評最吸睛。除了指出行會諮詢過程如「做場戲」，他更聲稱社會忽視公務員貢獻，「好嘢當空氣，衰嘢日日數」，是放大失誤兼每天都批評，他氣憤之情溢於言表。



蔡冠龍替公僕喊怨，符合公眾期望嗎？舉個例說，宏福苑大火，是否單單曝露了幾個涉事部門失職失責、互相推諉？還是這一場火實實在在地曝露了今天官場文化的一些更大的問題？「各家自掃門前雪，莫管他人瓦上霜」是否存在於不同部門？做事只求不過不失，預見有爭議的事最好就是避得就避，總之做完基本職責，哪管市民有沒有幸福感，只管不要沾上麻煩和爭議，便算得上是功德圓滿？市民會問，這些辦事心態是否存在？若存在，有幾普通？有幾嚴重？



市民對公僕不滿，但也沒有抹煞公務員團隊不乏盡心出力做好工作的人員。事實上，市民的負面觀感是累積而成的。政府接連在不同部門有不同事故出現，犯的不離低級錯誤，公務員群體真能將之算作是公眾無限擴大政府失誤，委屈了公務員？香港高薪養廉是要確保管治質素，政府事故一件接一件，能不影響公眾觀感？



今天當公務員若不能明白公眾期望，是與現實脫節。公眾期望不是一面倒的民粹，公眾對公務員的不滿有實證。對此，政府整體必須積極回應，要撥亂反正，重建市民對整體公務員有能力、有熱心、有承擔去服務社會的信心。



公務員若不自省，公僕形象只會繼續下滑。市民不應一竹篙打一船人，但同樣道理，市民也不會因一部分公務員幹勁十足、盡心盡職，而無視那些苟且失職、錯漏百出的失責人員的過失。今日的世代，公眾對政府施政有期望是理所當然的，公僕若不能理解何謂公眾期望，施政只會與人心所向越行越遠！



黃麗君