辛正兒 - 超級聯繫人訪新絲路 香港發掘中亞大機遇 | 社論

特首李家超率領規模龐大的商貿代表團出訪哈薩克與烏茲別克，此行不僅是本屆政府外訪的「重頭戲」，更是香港在「一帶一路」倡議踏入新十年之際，積極重塑國際經貿角色的戰略布局。正如「一帶一路」專員何力治所言，香港與中亞貿易額顯著增長，這次外訪正是要將經貿往來轉化為具體的市場機遇。在國家即將啟動「十五五」規劃的關鍵時刻，香港須擺脫「在港坐商」的慣性，主動沿線布局，發揮「超級聯繫人」的獨特價值。



中亞地區能源豐富，但經濟結構亟待轉型，這正是香港專業服務的廣闊舞台。在金融與法律服務上，香港的優勢不僅在於資金池，更在於制度。哈薩克的阿斯塔納國際金融中心實施普通法，而香港律師熟悉兩種法律體系，正如隨團的律師會會長湯文龍指，這使香港能成為中亞企業投資內地的橋樑。透過香港作合同管轄與國際仲裁，可有效降低中亞企業進入大灣區的法律門檻。同時，協助當地礦產、能源企業來港上市融資，既能引導資源對接，亦能鞏固香港的全球離岸人民幣中心地位。



在基建與工程顧問方面，香港的「軟實力」可助中亞打通物流命脈。面對中東局勢不穩衝擊供應鏈，中亞作為連接亞歐的陸路樞紐，正致力提升物流配套。香港在港口、機場管理及數碼轉型上的經驗，恰可支援當地。我們輸出的不應只是資本，更應是包含綠色技術在內的高標準項目管理方案，協助當地基建符合國際環保標準，這與中亞各國追求碳中和的目標不謀而合。



此行更深層意義，在於為香港與內地創造「雙向通道」的新機遇。對香港而言，過往側重歐美市場，經濟結構存在風險。開拓中亞這片新興市場，可帶動法律、會計、檢測認證等高增值服務輸出，創造優質就業。對內地企業，特別是正積極「走出去」的大灣區科創及製造業，香港可在前方提供盡職審查、跨境稅務策劃，降低海外投資風險；亦可利用香港的國際認證，助力「中國標準」對接國際，例如推動中醫藥進入當地市場。



關鍵在於，香港不能單打獨鬥。政府正草擬的五年計劃，必須與「十五五」規劃深度協同，特別要強化與深圳創科、廣州製造的優勢互補，組成「聯合服務團」。中亞人口最多的烏茲別克，旅遊與數字經濟潛力巨大，香港可將智慧城市方案、數據中心管理經驗帶到當地，既支援當地發展新引擎，也為本地科創企業找到應用場景。



李家超此行是「破冰」，更是「播種」。當全球地緣政治板塊劇烈變動，香港要成為「一帶一路」上真正不可或缺的樞紐，就必須讓專業服務跟隨國家的戰略步伐，深入中亞腹地。這不僅是開拓商貿通道，更是將香港的制度軟實力，鑲嵌進新絲路未來的硬建設之中。



辛正兒