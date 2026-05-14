辛正兒 - AI片真假難分 規管緩慢則亂 | 社論

「連我同事都說看了一段時間才發現原來是AI（人工智能）生成，真的好困擾！」立法會議員霍啟剛這句感歎，道出無數市民心聲。從名人深偽短片被盜用於商業廣告，到港大法律系學生利用AI工具合成數百張同學裸照卻僅獲警告信－－事件接連敲響警鐘，揭露香港現行法律在AI時代的存在漏洞。當深偽技術地下產業鏈已在加密群組中荼毒青少年，當不法之徒可藉真假難辨的影像詐騙牟利，香港若繼續停留在「研究立法」的階段，無異於放任風險蔓延。社會必須呼籲：政府須以「專門法例」從速規管AI製作及發布行為，並在正式立法前，果斷引入內地「強制標籤」制度，填補眼前真空。



AI生成一段幾可亂真的深偽影片最快只需五分鐘，然而香港的法律更新卻龜速爬行。現行法例中，單純「製作」他人不雅影像並不構成刑事罪行，只有「發布」才受約束；《私隱條例》僅規管個人資料收集使用，對AI生成內容鞭長莫及；《版權條例》下的民事訴訟門檻極高，一般市民想維護肖像權猶如「紙上談兵」。這種「製作合法、發布才罰」的荒謬局面，正是港大事件中受害者無處申冤的原因。保安局官員亦坦承法律存在短板。



面對這一困局，社會共識日漸清晰：與其對現有法例小修小補、東拼西湊，不如參考內地及海外經驗，制訂針對AI技術的「專門法例」。大律師公會主席杜淦堃明確呼籲制訂針對性法律應對深偽色情內容；葛珮帆議員提議仿效內地與韓國，訂立專門法例並要求平台標示AI內容。專門法例的好處在於能夠全面涵蓋AI的創作、使用、發布各環節，清晰界定刑事責任，避免現行法律「捉襟見肘」的尷尬。政府律政司跨部門工作小組雖已展開研究，但至今未有具體立法時間表。



專門法例從研究、諮詢到三讀通過，動輒以年計算。在法例出台前的「空窗期」，難道繼續任由深偽內容氾濫？絕不。內地中央網信辦的做法提供了立即可行的參考：要求所有短視頻必須標註六類標籤－－「含有虛構演繹內容」、「含有AI生成內容」、「含有行銷訊息」、「內容為轉載」、「內容為個人觀點」及「毋須標註」。未經標註的短片不得發布，平台須加強審核，對存量視頻分批回溯。這項制度成本低、見效快、操作明確，能夠即時提醒觀眾「眼前影像未必真實」，從源頭減少誤導與詐騙風險。反觀香港，數字政策辦公室雖已發布《生成式人工智能技術及應用指引》，但指引不具強制力，對不法之徒毫無約束。政府應加快制訂規管AI的法律，此前應果斷將「強制標籤」納入現行規管框架，要求所有本地平台嚴格執行，並與內地監管對接，遏止跨境違規內容流竄。



辛正兒