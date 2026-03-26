黃麗君 - 打造香港中小學教育品牌要有策略 | 中環High Tea

近年香港教育品牌的名氣飆升，主要是本地大學的國際排名節節上升。香港現時是唯一擁有5間世界百強大學的城市，而在地緣政治日益複雜的環境下，非本地學生對來港升讀大學的興趣亦日漸濃厚，政府現在要大力推動「留學香港」品牌，正好其時。



從去年特首發表的《施政報告》所見，無論是推展「留學香港」品牌或是打造香港作為國際教育樞紐，涵蓋的範圍已經不止於高等教育，中、小學亦可以加入這個行列。《施政報告》提出加大直資學校取錄持學生簽證的非本地學生，並以試點形式，讓學校可以增加班級數目和學生人數招收非本地自資入讀。政府開了這個綠燈，香港直資學校議會本周以行動響應，於明天組團赴泰國曼谷和馬來西亞吉隆坡招生，向家長介紹香港課程和升學途徑。



長久以來，香港人對大學、中學的認知不是外地學生來港，而是本地學生到海外留學，接受更多元化教育，並體驗不同文化生活，以提升入讀海外知名大學的機會。然而，風水輪流轉，本地大學品牌越做越出色，現在香港可見一股逆流，是更多非本地尖子選擇來港讀大學，香港再進一步吸引海外中、小學生入讀本地學校，是非常順理成章的下一步。



本地大學在世界排名榜上佔據前列位置，非本地生不難搜尋和認識本地高端高等學府，但本地中、小學在海外，現時仍未有這種優勢，香港如何可以打造中、小學優質品牌，必須要有一套目標和策略。



直資學校出海招生，所為何事？目標是否都一樣？是為香港打造優質中、小學品牌，像過去香港學生追捧英、美的中、小學名校一樣？還是將招生當作一盤生意，多收學生以增加財政收入？



不同的收生目標會影響學校如何編製課程和其他教育配套，直資學校議會出海招生，有這些目標和考慮嗎？



其實從現實角度考慮，如果直資學校能夠做好香港中、小學教育品牌，不愁收生，也自然會變成一盤有價值的生意。要做好品牌，便要讓非本地學生看到香港的優勢。香港的優勢又是甚麼？



簡而言之，香港是雙語教育、中英並重，與香港作為一個中西文化匯聚的國際城市風貌匹配，再加上本地有世界級大學作為尖子的直接升學途徑，也是香港的賣點。學習以外，在歐美各國亂象叢生的今天，香港絕對是一個非常安全的城市，同時我們與亞洲各地的文化相近，亞洲學生來港留學，從地理位置到生活文化體驗等方面，都會讓學生們更加容易融入本地社群。上述種種都是香港的優勢。



不過，值得直資學校們考慮的，還有在學校課程上是否可以更進一步有所調整，包括香港長久以來被詬病的考試操練和考試文化問題，例如課程和其他教育配套是否可以有空間調整，讓學生們可以愉快學習，減低考試壓力，這也是必須要考慮的重要課題。



做好香港的教育品牌，不光是政府一個政策，更應該是一個使命。直資學校議會打開了這個局面，往後有更多工作要做，才可以不辱這個使命。



黃麗君