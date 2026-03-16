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辛正兒 - 改革醫務委員會 根除「無了期等待」 | 社論

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辛正兒
1小時前
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時評 專欄
內容

　　公眾等了又等，政府啟動改革醫務委員會的程序，目標是今年上半年向立法會提交修訂《醫生註冊條例》的草案。醫務衛生局官員提出「對症下藥」的改革方向，立意良好，惟對照申訴專員公署最新揭露的種種積弊，社會大眾難免憂慮：這次改革，究竟是真改革，還是又一次「醫醫相衛」的修補？

　　改革的核心，在於處理投訴及紀律聆訊極度緩慢的頑疾。申訴專員報告揭示的數字觸目驚心：近千宗積壓個案、有個案需苦等10至15年、甚至以「處理太久對醫生不公」為由企圖擱置聆訊，這不僅是對投訴人的二次傷害，更是對程序公義的嘲諷。官員提出由醫委會自行就各個程序訂立處理時限，較諸過往的放任態度，無疑是一大進步。然而，若這份「自主」缺乏約束，最終或淪為沒有牙的老虎。

　　因此，局方必須採納三個關鍵原則，以確保改革名副其實。第一，處理時限不能籠統，必須按個案複雜程度分級，例如一般、中度及嚴重個案，各自訂立合理的完成指標，例如以年為單位設定終結期限。否則，又或會變成無限期拖延的藉口，讓投訴人及其家屬再次陷入無了期的等待。

　　第二，政府須設立清晰的「介入措施」機制。當個案處理明顯超越合理時限，或出現行政「空白期」，醫衞局不能僅僅「不指指點點」便袖手旁觀。修例應賦予局方明確權力，在程序嚴重滯後時主動索取資料、要求解釋，甚至啟動督導程序。這並非干預專業自主，而是確保公眾利益不受漫長程序的損害。

　　第三，改革須觸及核心的人事與權責問題。現行非受薪義務委員制度，固然體現專業奉獻，但「有權無責」的狀態必須終結。對於工作不達標、不稱職的委員，應有更果斷的換人機制；而秘書處的行政人員表現，更應與個案處理效率直接掛鈎。長遠而言，醫委會應考慮聘請全職、受薪的法官或資深法律及醫療界人士主持重大研訊，以確保審裁的專業性與效率，杜絕因義務性質而衍生的問題。

辛正兒

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