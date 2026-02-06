辛正兒 - 應對人口萎縮挑戰 須研彈性退休制度 | 社論

立法會辯論「制訂發展策略，應對人口挑戰」議案，有議員提出研究延遲公務員退休年齡至65歲的建議，引起議論。勞福局局長孫玉菡指出，本港人口持續高齡化，預計2046年65歲以上長者將佔人口36%，勞動人口參與率將下降，若不及時應對，將窒礙經濟增長。面對這一全局性、長期性挑戰，香港必須以創新思維和彈性政策，充分釋放「銀髮勞動力」的潛力。



首先，必須清楚認識到，單靠輸入外來人才難以完全彌補人口結構變化導致的勞動力萎縮。孫玉菡局長提及政府已吸引逾26萬專才來港，其中7成為40歲以下青年，這固然有助補充人力資源，但高齡化社會的根本挑戰在於整體勞動人口比例下降。因此，政府有必要帶頭研究公務員體系的退休年齡調整，同時鼓勵商界推行彈性人力政策，讓年滿60歲或以上、仍有能力及意願工作的市民能夠繼續貢獻社會。



關於公務員延遲退休的具體實施，確實需要區別對待、精細規劃。有議員擔憂紀律部隊年長僱員難以應付高強度工作，這一看法有其道理。然而，現行制度中，不少紀律部隊人員在55歲退休後，不少表現卓越的首長級人員獲委任至公營機構要職，這正是善用人力資源的良好示範。這種「擇優而用」的原則應當擴展至非首長級退休人員--只要能力良好、經驗豐富，便可考慮以半職、顧問或短期合約形式有限度續任，這樣既能保留寶貴經驗，又不會過度阻礙團隊晉升機會。



對於非紀律部隊的公務員，若暫時不將退休年齡統一提升至65歲，亦可建立彈性延任機制。政府可根據公務員退休前的工作表現、健康狀況及個人意願，提供針對性的延任合約，特別是在專業技術、經驗傳承需求較高的崗位。這既能解決部門人力短缺問題，又能讓資深人員逐步過渡退休，實現「傳、幫、帶」的良性循環。



從國際趨勢觀察，延長退休年齡已成為多個發達經濟體的共同選擇。現代人健康水平提升，平均壽命延長，加上生活成本高企，許多長者既有工作需要也具備工作能力。香港作為高度開放的城市，無可避免需與國際接軌，深入研究退休制度改革。當然，任何改革都應廣泛諮詢公務員團體及社會各界，充分考慮不同工種的特性，切忌「一刀切」。



總而言之，面對人口高齡化的戰略挑戰，香港需要樹立「大人口觀」，構建多元、包容、彈性的人力資源政策。延遲退休並非單一解決方案，而應與樂齡科技發展、友善生育環境營造、人工智能技能培訓等措施相輔相成。



辛正兒