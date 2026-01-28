陶傑 - 公民持槍權 | 油尖多士

美國明尼蘇達州接連兩宗槍殺案，死者都是美國白人公民，再度掀起持槍權的爭議。



日前遭移民局（ICE）探員槍殺的男護士普雷蒂，據報當日隨身攜有一支手槍，但過程中從無舉槍威脅探員，而是被推倒在地時，有探員發現他隨身的槍枝，強行取下，由於多名探員對他拳打腳踢，普雷蒂一度奮力掙扎，現場聽到似是槍枝走火的聲音，隨後移民局探員便連發數槍，將他殺害。



在特朗普的支持者眼裏，普雷蒂攜帶槍枝參加示威遊行，是極其鹵莽甚至愚蠢的行為，須為他招致自己的悲劇命運負責。但三星期前被殺的白人婦女古德，當時並無攜帶武器，只是發動汽車，也被視為是挑釁行為，國土安全部還誣稱其為極左恐怖分子。



美國憲法第二修正案稱公民有持槍權：「管理良好的民兵是保障自由州安全之必要，人民持有及攜帶武器之權利不得侵犯。」由原文看，持槍權的目的顯然是自我保護，尤其是「保障自由州安全」，以明尼蘇達州來看，聯邦政府部門的移民局入侵了州政府，與當地居民發生衝突，甚至影響其生存安全，起因卻是該州庇護了大量索馬里裔移民。



移民局槍殺兩名美國公民的暴行，已經蓋過了其行動的本來宗旨：到底有沒有抓捕非法移民，尤其是影響美國國土安全的潛藏罪犯，竟已無人關注。但面對政府部門的暴行，明尼蘇達州的當地居民並沒有持槍反擊，甚至有槍也不能自衛，則所謂「公民持槍權」的憲法，已形同一紙空文。



美國公民持槍保護家園，除暴安良之英雄事跡，只在電影裏可見，現實中多的是狂熱的極端分子，向無辜的人群和學生掃射。移民局的探員大多手持自動或半自動步槍，火力遠超普雷蒂的手槍。去年移民局已花費970萬美元購買武器，當今公民即使有持槍權，難道能抗衡如此有系統的武力？



前新聞工作者

多媒體社會評論人

陶傑