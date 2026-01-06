陶傑 - 巴黎傷人案 | 油尖多士

聖誕節翌日下午，巴黎地鐵市中心的「共和站」發生傷人案，一個馬里籍的男人隨機刺傷3名女乘客。



離奇的是，這個兇手繼續坐地鐵回到住處，恍如無事發生，由事發的地鐵站到達他位於郊區的住處，需時超過一個鐘。直至晚上7點多，警察上門將其抓捕，多虧有監控鏡頭清晰拍到兇手的面部。



該馬里兇手年僅25歲，早就在巴黎警察局留有案底，包括搶劫、販毒、性騷擾等，是監獄常客，上年7月再度獲釋，已經上了強制遣返的名單。按照原定的程序，釋放當日便送入行政拘留中心，只待確認航班，便可送走瘟神。



然而，該兇手沒有一本有效護照，須馬里政府發放通行證，承認他是馬里人，便可遣返馬里。但拘留中心每日都在等馬里政府的文件，一直杳無回音，而法國政府行政拘留最多只有90日。



從7月獲釋到12月，早已超過了90日，該犯合法走出拘留中心，承諾自己不會逃跑，一定老老實實留在政府提供的住所，當然，「老老實實」從來不是這類慣犯的做人宗旨，何況住處、食物都有政府包底，他百無聊賴，坐地鐵到市中心，隨機持刀傷人。



萬幸3個名受害人均無性命之憂，該犯再度被捕，亦將再次入獄，可以預料，待他出獄之後，他將再次「入住」行政拘留中心，繼續等待馬里政府發放文件，繼續等待坐上遣返馬里的航班，而馬里政府很有可能繼續杳無音訊，陷入循環。



此類罪犯難道只是孤例？法國政府須為之耗費多少警力與公帑？唯一值得稱道的是監控鏡頭可清晰識別罪犯面容，所謂「侵犯人權」的反對理由，在今日的巴黎恐已無民意基礎。



前新聞工作者

多媒體社會評論人

陶傑