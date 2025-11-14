陶傑 - 環保與生意 | 油尖多士

丹麥許多奶農拒絕再使用一種叫Bovaer的飼料，與政府爆發衝突，使用這種飼料的國家不止丹麥，官司也蔓延到英國。



Bovaer是一種抑制劑，丹麥政府一直強制農民給奶牛餵飼這種飼料，以減少「氣體排放」（亦即放屁），保護環境。但農民發現，奶牛吃了這種飼料之後，產奶量減少，更甚者健康變差，死亡率大增。



生產抑制劑的公司是荷蘭國家礦業公司，現與瑞士公司合併，稱為DSM-Firmenich，財雄勢大，主要股東包括貝萊德、先鋒和高盛。多年來丹麥的農民一直有所疑慮，但DSM使用大量研究數據證明飼料完全無問題，可以放心使用。



即使農民每日打理奶牛，現場目擊奶牛的健康出問題，在龐大的資本和政府的條例面前，也沒有甚麼發言權，事件其實已經擾攘十多年，直至近日，農民終於忍無可忍。



歐洲這一代從官僚到平民，推崇環保已經走到了環保主義的地步，環保政治化，成為不可違抗的標準。牛因為反芻消化，放屁會排放甲烷，據說破壞環境，會導致世界末日。但是人類又不能不吃牛肉或奶類製品，為了追求環保，只能給牛餵抑制劑。



至於牛吃了抑制劑，會發燒腹瀉，包括病死，但在環保的絕對政治正確面前，動物權益已不值一提，何況還有龐大的生意？



丹麥的奶類製品8成出口，市值200多億歐羅，而且每年還以6.12%的速度增長，一面擴大蓄牧規模，一面殘害牛隻，一面繼續享用牛肉牛奶芝士，正如許多明星任環保大使，坐私人飛機到處出席活動那樣。



前新聞工作者

多媒體社會評論人

陶傑