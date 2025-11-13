辛正兒 - 美政府停擺落幕 民生危機勢爆發 | 社論

美國歷史上最長的聯邦政府停擺雖然暫告結束，但醫療福利領域的戰火仍在蔓延，數以千萬計普通美國人的健康保障淪為政治籌碼。當地時間11月10日，美國參議院通過了一項臨時撥款法案，結束了持續41天的聯邦政府停擺，然而，卻意味着2400萬美國人的醫保保費面臨大幅上漲的現實。



這場政府停擺，表面上是一場財政僵局，實質是兩黨在醫療福利問題上深刻分歧的體現。民主黨堅持將延長《平價醫療法案》的稅收抵免條款納入臨時撥款法案，而共和黨則堅決反對。這場爭執的直接結果是，政府停擺進入第41天，打破了過去35天的歷史紀錄。在停擺引起諸多後遺症後，民主黨人最終選擇了妥協。11月10日，8名民主黨人打破黨內立場，與共和黨一同投票支持推動一項未包含《平價醫療法案》補貼延長條款的法案。



對一般美國人而言，這場政治博弈帶來的是實質的醫療風險，而醫療保健領域是受影響最嚴重的領域之一。《平價醫療法案》的新一年度參保登記已於11月1日啟動，由於兩黨未能就撥款法案中的政府補貼達成一致，參保人面臨保費大幅上漲的局面。一些機構估計，平均漲幅或高達114%。這意味着約2400萬美國人每月可能要多支付數百美元的保險費用。



民主黨在這次停擺事件中的妥協，不僅影響了數百萬美國人的醫療福利，也引發了黨內的嚴重分裂，造成黨內傷，更削弱了制衡共和黨的力量。儘管參議院共和黨領袖約翰．圖恩已向民主黨人承諾，最遲在12月第二周就延長《平價醫療法案》加強型補貼進行投票，但這一承諾充滿不確定性，投票結果也不樂觀。



隨着政府重新開門，華盛頓的政治人物紛紛宣布勝利，但數以百萬計依賴《平價醫療法案》的美國中等收入和低收入家庭，正面對着保費暴漲的前景，隨時因無法負擔，變成有病無錢醫，民怨勢累積，反對政府的民意將再起，又會釀成兩黨新一輪對抗。這場政治博弈沒有贏家，最大的輸家永遠是那些在醫療體系中最脆弱的族群。



辛正兒