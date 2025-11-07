陶傑 - 捱餓的美國人 | 油尖多士

美國政府停擺已逾一個月，結果是排隊領救濟的人龍越來越長，尤其是領取EBT，即電子福利卡的低收入族群，依賴政府補助才能去超市買食物，其中包括政府僱員和退伍軍人，政府關門，無糧出，這些人就只能捱餓。政府關門，因食物津貼受影響的人數居然高達4200萬人。



許多美國人沒有存款，手停口停，連400美元的應急資金也拿不出手，即使政府僱員也不例外。此次食物津貼短缺事件，曝露出美國普通民眾的經濟危機。



美國人提倡超前消費，缺乏儲蓄習慣，不僅僅是個人習性，也是制度的產物：交稅、保險、信貸評級等嚴密複雜的制度，已經將人分為三六九等。普通人若無信貸紀錄，幾乎寸步難行。所謂次級貸款，亦即信用評級差的貸款，因為無紀錄可查，貸款利率高昂，因此成為金融市場中的高風險「產品」。



背負賦稅、保險，汽車、學費等各種貸款，而存款沒有結餘，絕非聳人聽聞。在加州最貴的地區，年收入10萬美元也只是剛剛收支平衡。更何況美國低收入的基層？一人打兩三份工餬口，稀鬆平常，所以美國有畸形之小費文化，侍應因小費而與顧客爭執之事時有發生，但侍應薪資不足，僱主將問題轉嫁給顧客，全世界只有美國一間如此奇葩。



美國中產生活之獨立屋花園，小孩與寵物狗在草坪上嬉戲，夫婦至少每人一架車之經典形象，荷李活包裝和宣傳，行銷全球數十載，教人想不起美國還有龐大的低收入人群，住在拖車公園裏，靠每周出糧，英文所謂paycheck to paycheck，即一張接一張糧單過活，毫無盈餘和儲備。



另一邊廂，總統特朗普舉辦萬聖節派對，主題是100年前暴富時代之「大亨小傳」，與排隊之人龍對比懸殊，卻又符合美國財主一貫的風格。



前新聞工作者

多媒體社會評論人

陶傑