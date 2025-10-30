辛正兒 - 安全帶法規擴及公交 執法與教育雙軌並行 | 社論

根據政府安排，法例規定由明年一月起，若車輛裝有安全帶，乘客均須佩戴，違者最高可被罰款5000元及監禁3個月。此舉將現行小巴的安全帶規定，擴展至巴士、校巴及直通巴士等公共交通工具，旨在提升道路安全。然而，近日便衣警員檢控小巴乘客未佩戴安全帶的事件引起公眾哄動，雖不失為一次社會警示，但單靠執法難以讓安全意識深入人心。當局必須結合職業培訓、科技應用與公眾教育，多管齊下，方能真正保障乘客安全。



首先，執法行動雖能引起關注，卻非長久之計。近期對小巴乘客的檢控，確實引發社會討論，讓更多人意識到安全帶的重要性。然而，若僅依賴罰則，容易使民眾產生牴觸情緒，部分人或視之為擾民。道路安全的根本，在於培養乘客自覺遵守的習慣，而非僅靠恐懼驅動。因此，當局需在執法之外，眼於更長遠的教育與宣傳策略。



其次，小巴司機作為前線工作者，其角色至關重要。當局應首先向司機加強職業培訓，一方面提升其安全駕駛意識，減少意外發生；此外，要求司機主動提示乘客上車後佩戴安全帶。這不僅是法律義務，更是待客之道的提升。透過司機的口頭提醒，能直接且有效地引導乘客遵守規定，同時營造車廂內的安全文化。此外，若車上設有監察裝置，司機應根據警示，對個別未佩戴安全帶的乘客進行再提示，展現專業與關懷。



再者，科技應用能彌補人為不足，但業內進展未如理想。目前，部分小巴已安裝安全帶警示系統，當乘客未佩戴時會發出聲響或亮燈提示。然而，這類裝置的普及率仍低，可能與成本考量有關。當局應研究提供助力，例如資助業界部分費用，鼓勵更多車隊加裝相關設備。同時，車廂內可透過廣播系統，循環播放提示訊息，強化乘客的安全意識。科技與人力的結合，將使安全措施更具實效。



此外，學校教育是培養安全習慣的基石。當局應加強在學校的宣傳，透過講座、教材及實地演示，讓學童從小認識上車必須戴安全帶的重要性。無論車程長短，佩戴安全帶應成為一種本能反應，而非可有可無的選擇。這不僅能保障學童安全，更能透過「小手拉大手」的效應，影響家庭成員的乘車習慣。



最後，隨安全帶法規明年擴及其他公交，當局須在更大社會層面加強宣傳。除了透過媒體廣告、社交平台推廣外，亦可與公共交通營運商合作，在車廂內張貼醒目告示，並於繁忙路段設置宣傳點。讓「一扣一帶，安全常在」的觀念深入人心，從而減少交通事故的傷亡。



辛正兒