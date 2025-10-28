Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正兒 - 擁抱「人工智能+」 讓創科乘勢騰飛 | 社論

頭條社論
頭條社論
辛正兒
2025-10-28 02:00 HKT
閱讀更多
時評 專欄
內容

　　中共二十屆四中全會通過制訂第15個「五年規劃」（2026—2030年）的建議，指「十五五」時期要全面實施「人工智能+」行動，未來10年將再造一個中國高技術產業。在這大背景下，香港特區必須緊跟國家政策，充分發揮自身優勢，追上發展創科與新質生產力的時代列車。

　　中國主張「AI+」，其核心是通過人工智能技術與經濟社會的全面深度融合，賦能千行百業，培育新質生產力，最終實現智能化引領的高質量發展。這個戰略設定了清晰的階段性目標：到2027年，人工智能與六大重點領域實現廣泛深度融合，新一代智能終端、智能體等應用普及率超過70%。

　　到2030年，人工智能將全面賦能高質量發展，相關應用普及率超過90%；到2035年，國家全面步入智能經濟和智能社會發展新階段。

　　香港方面，在2025年《全球創新指數》排名躍升至全球第15位，顯示本地創科生態正逐步形成良性發展的基礎。截至去年年底，本地初創企業數量已達4700間，較前一年增長10%。特區政府已推出一系列重要措施，包括「創科加速器先導計劃」、「新型工業加速計劃」等。這些措施為初創企業提供資源及系統化扶植，加速創科成果商品化，助力初創企業茁壯成長。

　　隨着國家提速發展 AI，新興創科行業勢將湧現。香港特區各政策局必須拆牆鬆綁，推出靈活監管，作快速應變，以免錯失人工智能發展的黃金機遇。同時，要加強宣傳並推動各界做好準備，以加強應用人工智能。

　　從全球趨勢看，由明年起，AI將從「高科技」轉變為「生活底色」，無聲融入日常。年輕一代將視人機互動為常態，而非驚奇。香港各界需盡早認識到，AI不再只是屏幕後的數字工具，而是逐步成為現實生活的參與者。政府應通過各種渠道向公眾展示AI技術的應用場景和價值，消除公眾對新技術的疑慮與恐懼。

　　香港可以結合自身優勢，選擇幾個重點領域作出突破，例如醫療領域是人工智能應用前景廣闊的方向之一，香港在醫療科技方面一向處於世界前列位置，將有極大的發展空間。同時，AI代理也是值得關注的發展方向。到2026年，AI代理有望真正走向成熟。它們能主動處理日常事務，比如採購日用品、規劃旅行路線，甚至聯動智能家居，幫助打理家務。在工作場景中，AI將不再只是輔助工具，而能協調並推進複雜的項目。

　　未來10年是人工智能技術全面普及的關鍵期，正如全球趨勢所示，AI將融入人們生活的方方面面。香港若能乘此東風，不僅能鞏固國際創新科技中心的地位，更將為國家發展大局貢獻獨特力量。

辛正兒

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
7小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
14小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
14小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
6小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
11小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
10小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
7小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
18小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
14小時前
更多文章
辛正兒 - 安全帶法規擴及公交 執法與教育雙軌並行 | 社論
　　根據政府安排，法例規定由明年一月起，若車輛裝有安全帶，乘客均須佩戴，違者最高可被罰款5000元及監禁3個月。此舉將現行小巴的安全帶規定，擴展至巴士、校巴及直通巴士等公共交通工具，旨在提升道路安全。然而，近日便衣警員檢控小巴乘客未佩戴安全帶的事件引起公眾哄動，雖不失為一次社會警示，但單靠執法難以讓安全意識深入人心。當局必須結合職業培訓、科技應用與公眾教育，多管齊下，方能真正保障乘客安全。
2025-10-30 02:00 HKT
頭條社論
辛正兒 - 官民同心大滅蚊 抵禦基孔肯雅熱 | 社論
　　鑽石山鳳德邨錄得首宗基孔肯雅熱本地個案，一名80多歲長者近期沒有外遊紀錄下確診，顯示這種由蚊媒傳播的疾病或在社區悄然扎根。事件敲響了警鐘，本港正面臨蚊媒傳染病由輸入轉向本土化的高風險。參考今年八月以來的46宗輸入個案，病毒早已兵臨城下，如今突破缺口，政府必須以最高規格應對，發動全民力量，多管齊下，務求將病毒傳播鏈遏止於萌芽階段，避免重蹈其他地區因蚊媒疾病爆發而影響公共健康與經濟活動的覆轍。
2025-10-27 02:00 HKT
頭條社論