武漢景區飛刀表演蝦碌 兜面掟中拍檔 網民：睇到覺痛︱有片

奇聞趣事
更新時間：07:30 2026-01-18 HKT
發佈時間：07:30 2026-01-18 HKT

湖北武漢有景點表演飛刀項目時，刀手出現失誤，鋼刀直飛躺在地上拍檔的嘴部，痛得演員面容扭曲。網民紛紛批評，飛刀項目，既無美感，娛樂性低又危險，認為應該取消。

網上流傳影片顯示，事件發生在13日，武漢市黃陂區木蘭不夜城，正演出飛刀項目。一名黑衫女演員躺在地上，胸口放置一塊木板，另一名穿紅衣戴墨鏡的男子，則站在女拍檔腳掌邊，將飛刀擲到木板上排成一直線。

相關新聞：遊樂場特技人失手「火燒後欄」 台上十萬火急脫褲自救︱有片

紅衣黑頭5把飛刀也成功擲入木板，但最後一把飛刀卻失手，未能刺入木內，飛刀反彈打到女演員臉上，擊中其嘴部再彈飛，女演員痛得立即側身掩口，表情痛苦。紅衣男子趕忙上前查看。

演員中刀滿口血

拍攝者指，事發於中午，當時遊客不多，演員被飛刀擲中後，嘴部滿是鮮血，後來到了洗手間清洗，應該沒大礙。

木蘭不夜城工作人員14日大風新聞表示，暫時沒有接到這一危險情況的通知，飛刀演出正常進行。

許多網民對意外留言，「生活真不容易」、「這種飛刀有多好看呢」、「表演這樣危險應該取消」、「一失手成千古恨」、「是故意失手的嗎」。

 

