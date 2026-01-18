Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

奇案解密︱13歲童拒幫偷鐵皮被殺 路人誤當6旬婦兇手教孫未施救

奇聞趣事
更新時間：07:30 2026-01-18 HKT
發佈時間：07:30 2026-01-18 HKT

雲南有13歲男童，因臨時拒絕協助61歲婦偷盜鐵皮，被對方用衣物「焗暈」再推落河淹死，二人糾纏期間，男童一度呼救，但路人因誤以為阿婆教孫而未阻止。兇手近日一審被判故意殺人罪成，判處死刑。

兇手孫與死者是同學

綜合內媒報道，2025年5月11日晚，雲南省騰沖市北海鎮富裕村13歲男童范茂勇外出未歸，家人四出找尋無果，4日後，范童屍體被發現在河中。

警方調查後，拘捕61歲女村民楊立芬。案情指，楊立芬之前曾盜竊當地一間公司的鐵皮圍擋，嘗到甜頭後，於去年5月再到現場偷鐵皮，途中遇到在路邊玩手機的范童，邀請男童一起偷竊。

當二人乘電動車至途中，男童「縮沙」反口，拒絕協助楊立芬作案，二人之後發生口角及糾纏，楊用衣物掩著范童的口鼻，期間有路人聽見男童呼救，但被楊立芬喝斥「你別管」，路人以為是「奶奶教育孩子」，未有停下來進一步了解便離開。

范童最後被楊立芬「焗暈」後，遭對方推落河道淹死。

兩家僅距1分鐘步程

判決書顯示，范楊兩家並無積怨，楊立芬的孫子，還是死者同學。

范茂勇父親范雲龍向媒體表示：「我們兩家的距離，步行也就1分鐘左右。」

保山市中級人民法院近日一審判決，楊立芬犯故意殺人罪，判處死刑，被告需向受害人父母賠償6萬餘元人民幣。

雙方對判決均不服，已經提出上訴。

 

