杭州17歲男擅食暗瘡藥 皮膚靚了乳房卻升Cup了

浙江杭州有17歲男生，因擅自購買藥物治青春痘，皮光肉滑了，乳房卻出現異常發育。

據《南方都市報》報道，杭州一名17歲的高中男生小高（化名），因青春痘問題早前求醫，獲開服「螺內酯片」治療。



相關新聞：全球20宗例子︱巴西19歲女一晚與兩男發生關係 雙胞胎DNA揭生父非同一人

小高在服藥後效果理想，暗瘡情況得到改善，於是到藥房自己另購同類藥物進食。

螺內酯片須在醫生指示下服用。小紅書

持續服用七八瓶「螺內酯片」，成功防治暗瘡後，小高卻發現胸口出現異常，發生脹痛及發育情況。



相關新聞：便秘慘劇｜身障男子痛苦1個月無人幫 9公斤大便塞爆腸亡

杭州師範大學附屬醫院醫生診斷後，指小高擅自購服「螺內酯片」，造成乳房異常發育。醫生指，螺內酯具有抗雄激素作用，能祛痘，但長期服用會打破體內激素平衡，導致雌激素作用相對增強，從而刺激男性乳腺組織發育。

小高在停藥約兩週，其胸部脹痛和隆起便基本消失。