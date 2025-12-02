Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

全球20宗例子︱巴西19歲女一晚與兩男發生關係 雙胞胎DNA揭生父非同一人

更新時間：17:45 2025-12-02 HKT
發佈時間：17:45 2025-12-02 HKT

巴西一名19歲女子於2022年誕下雙胞胎8個月後帶同嬰孩進行DNA檢測，竟發現兩名嬰兒的親生父親不是同一人，屬於全球有記錄僅20宗的「異父超受孕」罕見現象。

兩孩在不同胎盤發育

《每日星報》報道，來自巴西米內魯斯的女子表示，當時她一天晚上跟兩名男子發生關係，後懷孕生下孩子八個月後，在其中一名男子的陪同下帶孩子檢測DNA確定親父，不料發現兩名孩子竟是同母異父，震驚不已。不過，該陪同名男子願意承擔雙胞胎父親的責任，並將兩人均登記成自己的孩子，給予完整的支持與照顧。

巴西女子生下同母異父的雙胞胎嬰孩。（示意圖）路透社
巴西女子生下同母異父的雙胞胎嬰孩。（示意圖）路透社

負責醫生法蘭柯醫師（Dr. Tulio Jorge Franco）解釋這是「異父超受孕」案例，雖然兩名嬰孩一同在母親體內成長，但卻來自不同父親且在不同胎盤發育。女子認為兩名孩子長相有些許不同，故選擇進行檢測，證實生父不是同一人。女子強調，她認為最重要的是兩名孩子能夠健康快樂地成長。

