便秘慘劇｜身障男子痛苦1個月無人幫 9公斤大便塞爆腸亡

美國俄亥俄州發生慘劇，41歲身障男子史都華（James Stewart）便秘長達數周，肚內累積重量超過20磅（約9公斤）的糞便。他因腸道破裂，氣體進入體腔而死，家屬怒告護理機構求償。

根據起訴書，史都華患有智力發育障礙，且有便秘病史，長期服用的藥物更會造成嚴重腸胃副作用。他生前最後數周至1個月都無法正常排便，連續多日出現腹痛、腹脹、瘀青、精神不濟等症狀，但他入住的「晴空護理之家」（Clear Skies Ahead）忽視，沒有通知醫師或家屬，也沒有採取任何醫療措施，最終他在2024年11月15日去世。

事主沒有得到醫療幫助，家屬也不知情，被要求自己坐馬桶嘗試解決。 路透社示意圖

家屬指控，死亡當天，史都華被要求坐在馬桶上試圖排便，但已無效果，當天稍晚在臥室內失去意識，送院不治。

急救人員發現，史都華腹部已出現明顯變色線條，肚子腫脹而僵硬。俄州杜倫巴爾縣（Trumbull County）法醫報告證實，他的結腸被超過20磅的硬便阻塞，內部壓力迫爆腸道，導致氣體進入體腔致死。

家屬代表律師穆尼（Matt Mooney）表示，護理機構被託付照顧最脆弱的親友，「史都華的死亡完全是可以避免的」。家屬提出的訴訟旨在問責，確保沒有其他家庭經歷同樣的痛苦。