Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

共享單車︱河南平頂山現「樹上泊車」 警：可控尋釁滋事｜有片

奇聞趣事
更新時間：11:43 2025-11-24 HKT
發佈時間：11:43 2025-11-24 HKT

河南平頂山的馮女士近日發現社區裡的共享單車頻頻被掛到人行道的樹上或路牌上，對樹木的傷害和行人的隱憂令她無奈又氣憤，拍下影片希望得到相關部門的注意和行動。

相關新聞：共享單車︱全國最少41宗自動鎖死 騎行者摔傷有人骨折

能放上去但拿不下來

周日（22日），馮女士拍下酷似泊在「空中停車位」的五、六部單車，輪子和支架被卡在樹幹之間，無法輕易地取下。在她拍攝影片的同時，一名初中生向她宣稱是自己的「傑作」，但當馮女士要求他取下時，他表示「弄不下來」。

「給你們看看平頂山特色，人家的共享單車都在路邊，我們平頂山的共享單車在樹上！」馮女士在影片裡嘲諷道，她向《都市現場》記者表示覺得很丟人，希望相關部門能介入阻止。她在昨天（23日）再一次經過，不僅發現單車沒有被取下，一旁的路牌又多了一輛。

記者向平頂山市政府工作人員反映，工作人員回覆已經著手處理、整改。平頂山已經多次出現單車懸掛的情況，甚至還有人惡意毀壞並將單車扔進河道。除了河南平頂山，其他地區例如杭州、雲南保山施甸縣等均有發生過，經常需要警察、甚至消防員帶同雲梯將單車取下。去年雲南曾有五人因酒後將單車掛到樹上而被控以尋釁滋事罪。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
7小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
15小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
15小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
11小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
11小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
8小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
18小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
14小時前