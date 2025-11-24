共享單車︱河南平頂山現「樹上泊車」 警：可控尋釁滋事｜有片

河南平頂山的馮女士近日發現社區裡的共享單車頻頻被掛到人行道的樹上或路牌上，對樹木的傷害和行人的隱憂令她無奈又氣憤，拍下影片希望得到相關部門的注意和行動。

相關新聞：共享單車︱全國最少41宗自動鎖死 騎行者摔傷有人骨折

能放上去但拿不下來

周日（22日），馮女士拍下酷似泊在「空中停車位」的五、六部單車，輪子和支架被卡在樹幹之間，無法輕易地取下。在她拍攝影片的同時，一名初中生向她宣稱是自己的「傑作」，但當馮女士要求他取下時，他表示「弄不下來」。

「給你們看看平頂山特色，人家的共享單車都在路邊，我們平頂山的共享單車在樹上！」馮女士在影片裡嘲諷道，她向《都市現場》記者表示覺得很丟人，希望相關部門能介入阻止。她在昨天（23日）再一次經過，不僅發現單車沒有被取下，一旁的路牌又多了一輛。

記者向平頂山市政府工作人員反映，工作人員回覆已經著手處理、整改。平頂山已經多次出現單車懸掛的情況，甚至還有人惡意毀壞並將單車扔進河道。除了河南平頂山，其他地區例如杭州、雲南保山施甸縣等均有發生過，經常需要警察、甚至消防員帶同雲梯將單車取下。去年雲南曾有五人因酒後將單車掛到樹上而被控以尋釁滋事罪。