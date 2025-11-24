小米賴賬？︱河南漢¥11.11成功搶購冰箱 官方稱「系統異常」拒發貨

河南安陽一名男子為了在雙十一購物節搶到便宜好貨，接連嘗試幾天後在小米官方旗艦店成功搶到一部11.11元（人民幣‧下同）的冰箱，幾天後商家卻以「系統配置錯誤」為由稱無法發貨。

寧願接受平台懲罰不然虧更多

張先生被小米客戶服務專員告知，因系統原因訂單只能作廢，需要張先生取消訂單，商舖將賠償30元。《小莉幫忙》記者代為追問，專員回覆指庫存配置異常，「如果想要發貨，需要聯繫對應平台。」

張先生既氣憤又疑惑，表示商家配置錯誤不是消費者的失誤，不應該由消費者承擔後果。「我很不開心，搶了好幾天，還專門關掉了無線網（用數據搶網速更快），搶到了卻不給，這不是白搶了嗎？說配置錯誤，我不要30元紅包，我要冰箱！」

記者聯絡購物平台，得到的回覆更是令人無奈。工作人員回應消費者既然能夠下單，商家就需要履行訂單，否則會面臨平台的處罰。有可能是因為商品的成交價比較低，令賣家寧願接受懲罰，也不發出商品造成更大的虧損。張先生的情況不是個例，浙江的羅女士也遇到同樣的情況。

網友對此情況意見不一，支持張先生的網友認為這關乎消費者對品牌的信任，「秒殺活動是商家主動發起的，消費者遵守規則搶到商品，就該按約定發貨，不能因為定價太低就反悔」，尤其小米作為大品牌，不應該因為一部冰箱就「自砸招牌」；也有網友認為11.11元買一部冰箱明顯不是正常的促銷價格，系統面對雙十一期間的海量訂單也不免出現異常，「30元的賠償已經很有誠意」。