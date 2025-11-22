出差抽中價值3000元顯示卡 滬實習生拒上交被逼辭職

近日，一位上海某公司的實習生小金（化名）在社交平台發帖稱，自己因公出差，在活動現場參與集章抽獎，意外抽中了一張價值約3000元人民幣的GeForceRTX5060顯示卡。然而，還沒來得及高興，隨行的公司同事便告知他「顯卡屬公司財產，財務已經知道了，需要上交」。小金與公司多輪「約談」後，拒絕交出顯示卡，但公司暗示他「另謀高就」。目前，小金已提交了離職申請。隨著相關帖子在網絡發酵，關於「打工人因公出差的中獎歸屬」問題引發了網友熱議。



感覺中伏 主動離職

據小金透露，他是上海某公司的實習生，8月底剛剛入職。11月14日，他受公司委派前往蘇州，參加一場由輝達（NVIDIA）主辦的路演活動。主辦方開設了一個面向現場觀眾的集章抽獎活動。該集章抽獎活動需要觀眾在展區集齊9個展位的LOGO章方可參與抽獎。抽獎規則明確註明是「僅面向現場觀眾」，且要求「每人限領一張集章卡」。

GeForce RTX 5060顯示卡。 nvidia.com

當天小金領取了一張集章卡後，在空餘時間完成集章，而他的同行同事並沒有參與。結果，小金幸運地抽中了一張GeForce RTX 5060顯示卡，市場價值約3000元人民幣。然而，中獎後的喜悅並未持續太久。領完獎後，隨行的同事先是私下建議他「要不賣了換錢」，但小金表示想留著自己組裝電腦使用。沒想到，當天晚上，該同事告訴小金「這個事情財務那邊知道了，你是代表公司參加活動，出行費用由公司承擔，這個顯示卡理應屬於公司財產，下周一你把它帶過來。」

11月17日，他到公司後，特意去咨詢了財務部門，結果發現所謂的「財務已知情」並不屬實，財務人員表示對中獎一事毫不知情。小全感覺中伏了。

小金表示，隨後公司高層介入，並為此事開了兩次會商討，並對他進行了約談。雖然最終沒有強行沒收顯示卡，但在最後一次溝通中，公司人事找他談話，委婉地表示事情鬧得比較僵，暗示叫他「另謀高就」。

「既然公司沒有明確的規章制度，是臨時商議決定的，我覺得不太合理。」小金表示，在聽了人事的建議後，11月19日晚，他主動提交了離職申請。

律師分析

據紫牛新聞，針對小金抽中顯示卡被要求「充公」一事，海南昌宇律師事務所唐泰律師分析認為，界定獎品歸屬的關鍵，在於判斷該獎品的獲得是基於個人的「運氣所得」，還是履行「職務行為」的成果。

唐泰律師指出，此類爭議需要具體問題具體分析。如果員工參與抽獎是受公司明確指派，或獎品是主辦方明確贈予參會企業本身的「商務贈予」，那麼該獎品可能構成公司財產。但在本次事件中，根據描述，抽獎活動面向的是「現場觀眾個人」，中獎具有偶然性。員工在工作間隙自願參與，通常被視為個人行為，而非直接的職務行為。

