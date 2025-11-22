大同雲岡石窟大佛凍到「流鼻涕」 景區：會視需要處理滲水

山西大同雲岡石窟有大佛出現「流鼻涕」奇景。景區工作人員解釋，當地早前雨水較多，相關石窟頂部有滲水，而近日氣溫最低降至-10℃，導致佛像出現冰凌。據了解，雲岡石窟已建成七個方向的立體監測網絡。

氣溫低至-10度

據極目新聞報道，有網民19日發帖，顯示雲岡石窟第18窟的佛像眉骨和鼻子處，懸掛著長長的冰凌，半邊臉部和脖子部位還有水漬。該網友還表示，今年夏天以來，該石窟大佛就有水漬出現，疑似頂部滲水。

山西雲岡石窟頂部滲水，令大佛出現像「流鼻涕」的冰凌現象。

報道指，今年10月也有網民在雨天拍到第18窟的佛像面部和脖子有水漬。

據天氣預報，近日大同氣溫較低，其中19日最低氣溫攝氏-10度、20日最低氣溫攝氏-9度，未來一周最低氣溫均在0度以下。

雲岡石窟景區一名工作人員指出，大同前段時間雨水較多，山體頂部有滲水，文物保護部門如果覺得有必要會進行處理。

據《瞭望》周刊報道，目前雲岡石窟的保護工作已由搶救性保護，逐步向預防性保護、研究性保護轉型，但風化、滲水等老問題還在，現在基本搞清楚了病害原因，正在做治理研究。

為加強監測歷史文化遺產，目前，雲岡石窟已建成涵蓋石窟本體、洞窟微環境等七個方向的立體監測網絡。