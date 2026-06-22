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端午節︱台灣龍舟隊名玩諧音「對對對對對對隊」 網民：整蠱主播

兩岸熱話
更新時間：07:00 2026-06-22 HKT
發佈時間：07:00 2026-06-22 HKT

端午節，全球多地也舉行龍舟競賽，台灣彰化鹿港福鹿溪，今年的龍舟賽，卻因為參加者不約而同不止鬥體力鬥速度，還創意大爆發，將隊名改得天花亂墜，大玩諧音梗，「對對對對對對隊」、「老婆說的都隊」、「痴心絕隊」、「沅林划蛋肥肉舟」等等，笑爆全網，有網民指，這些創意隊名，完全是惡搞負責介紹的主播。

「老婆說的都隊」惹共鳴

台灣彰化縣政府在鹿港福鹿溪舉辦的國際龍舟錦標賽，今年有破紀錄的全球173支隊伍參加。


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賽事在網絡的焦點，並非僅僅觀看龍舟賽艇在水道上拼個你死我活衝向終點，反而是參賽隊伍的幽默創意。

「對對對對對對隊」、「老婆說的都隊」、「痴心絕隊」、「超過我就是你不隊」，將「對」字的諧音發揮到極限，讓觀眾看到便發出會心微笑。

還有就是把「舟」字的諧音「粥」做文章，「滑蛋瘦肉舟」「皮蛋瘦肉舟」、「舟末不加班」、「沅林划蛋肥肉舟」、「媽厝紫普葡瘦肉粥」、「滑蛋獸肉舟」。

還有「龍宗鶴」這個要用台語唸出才知是「攏總號」的意思，以及台灣流行的注音「龍ㄉㄧㄡˇ隔壁船」 ，被台灣網民讚是「一看就超有聲音」。

疫情後隊名惡搞化

這些惡搞隊名，令負責旁述賽程的主播人員，個個如讀急口令般，聽得觀眾個個笑到噴飯，不少網民便指，改這些隊名就是存心為難主播人員。

針對這波隊名諧音熱潮，彰化縣龍舟會執行秘書黃輝銘受訪時表示，主辦單位對於各隊命名皆予以尊重，僅在遇有隊名重複時才會協調更名。他指出，早期隊伍多以學校或公司行號命名，但疫情過後，諧音梗隊名如雨後春筍般湧現，推測是年輕世代崛起，加上疫情期間民眾需要解悶，讓這種結合語言巧思與幽默感的「諧音文化」已成為台灣人的生活日常。

社交平台Threads帖文「快被龍舟隊名笑死 」，分享大量賽事中的搞怪龍舟隊名，吸引大量網民加入討論和分享，帖至今已逾13萬人點讚，成為熱門話題。

 

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