台灣陽明山︱CCTV拍下4K活春宮 情侶「趴枱」激戰聲畫直播

台灣有男女一時「緊火」，於陽明山公園擎天崗草原野戰，卻未發現現場有4K高清CCTV，結果二人「趴枱」性戰的聲音及畫面遭全程直播，影片迅即在台灣網絡瘋傳。陽明山已緊急將影片下架，有網民則到「性地」做現場搜證。

網民瘋湧直播間留言

綜合台媒報道，現場有公園管理處設置的24小時4K高畫質即時影像鏡頭，拍得的畫面會在YouTube「陽明山國家公園管理處INFO」直播。



相關新聞：校園淪活春宮︱神戶一小學男女教師被揭「激戰」十多次 辯稱「氣氛到無法自制」

涉事男女於14日晚間11時6分左右現身。一開始兩人只是並肩坐在椅子上聊天、滑手機，而隨著時間過去，兩人肢體接觸轉趨火熱，約在15日凌晨0時5分許，雙方正式開戰，戴有口罩的女方跪趴在桌上配合，男方數度從後方摟抱，兩人在桌緣激烈交纏，直到20分左右才結束離去。

台灣陽明山有男女上演活春宮，過程被4K閉路電視直播。

台灣陽明山有男女上演活春宮，過程被4K閉路電視直播。

台灣網民清晨到現場視察。

台灣網民清晨到現場視察。

事發雖在夜深，但在4K鏡頭下，二人動作及聲音俱被清晰拍下，就連女方的嬌喘聲也可聽見，全程被放送至YouTube。

野外「性戰」曝光後，YouTube直播觀看人數瞬間激增，大批網友不睡覺紛紛湧入留言「這就是為什麼監視器要裝4K的原因」、「太猛」、「鏡頭君拍到都害羞了」、「感覺社會瘋了」、「沒注意監視器嗎？」、「年輕人終究是年輕人」、「有沒有下集待續」、「半夜12點擎天崗居然有四腳獸」。詳細情形待相關單位進一步說明。



相關新聞：海灘活春宮︱疑似中國情侶芭堤雅水中「激戰」 網民狠批無恥

有「熱心」網民，今晨5時許，已到擎天崗草原現場進行鑑證，發現現場遺下已使用的安全套，疑是片中男女用後即棄。

不過也提醒民眾，在公共空間上演活春宮，恐已涉嫌觸犯《刑法》第234條「公然猥褻罪」，最高可處1年以下有期徒刑、拘役或9000元新台幣以下罰金。