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校園淪活春宮︱神戶一小學男女教師被揭「激戰」十多次 辯稱「氣氛到無法自制」

即時國際
更新時間：15:45 2026-03-31 HKT
發佈時間：15:45 2026-03-31 HKT

日本神戶市教育界爆發震驚社會的醜聞。該市須磨區一所小學的兩名教師被指在數月內，多次於校園內發生性行為，該市教育委員會周一（30日）宣布對二人處以停職六個月的紀律處分。

據市教委會的公告，涉事者為一名34歲的男教師和一名24歲的女教師。調查顯示，自去年八月到今年三月初，兩人在工作時間以外，於學校的教室、走廊、男子更衣室，甚至存放教材的「教具室」等場所，發生十多次性行為。 

男女教師被停職半年

今年三月初，該校的教務主任在校內巡視時，聽到儲物室傳出異常聲響。主任上前查看，赫然發現男教師神情慌張地衝出，而女教師則衣衫不整地留在室內，事件因而揭發。 

面對調查時，兩名教師承認因「氣氛到了，無法自制」而在校內作出駭人行為。市教委會最終對兩人作出停職六個月的處分，而兩人也於同日引咎辭職。該校57歲的校長因管理監督不力而受到「告誡」處分。 

據報道，校長在事發當天便已知情，卻未有選擇舉報，直到隔天市教委會接到內部匿名舉報後，事件才曝光，外界批評校方管理態度和教師職業道德。
 

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