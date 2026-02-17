海灘活春宮︱疑似中國情侶芭堤雅水中「激戰」 網民狠批無恥

泰國知名觀光勝地芭堤雅再度出現海中活春宮，一對疑似來自中國的男女遊客，竟在海裏全裸激戰近1小時，儘管周遭大批遊客圍觀拍攝，兩人也絲毫不在意，離譜行徑引發泰國網友撻伐，痛批有損城市形象。



據《泰國郵報》報導，此荒唐事件發生在2月16日凌晨4時30分左右，地點位於春武里府邦拉蒙縣儂普魯區的芭堤雅海灘。當時一群釣客正在海邊釣魷魚，其中一名47歲的目擊者表示，起初他以為這對情侶只是下水游泳，未料仔細一看才發現兩人正在「肉體交疊」，於是拿起手機開始錄影。

疑似中國情侶芭堤雅水中「激戰」。 fb / ตกหมึกพัทยาหวานเจี๊ยบ

更誇張的是，這對情侶完全不避諱旁人眼光，在海中持續進行性行為將近1個小時。目擊者透露，兩人中途曾上岸休息一次，隨後又落水展開「第二回合」，期間有許多遊客和路人駐足圍觀、拍照錄影，但這對男女卻毫無羞恥之心，事後若無其事地離開海灘。

一段長約35秒的影片2月17日凌晨3時19分被上傳至facebook社團，隨即在網上瘋傳，泰國網友群情激憤。大批網友留言痛批這種行為嚴重不當，不僅在公共場所從事猥褻行為，更嚴重損害芭堤雅的城市形象與觀光聲譽。

今年1月才發生了一宗類似事件，一名英國籍男子與泰國籍女子，同樣在芭堤雅海灘被民眾目擊從事不雅行為，當時警方更曾介入處理。