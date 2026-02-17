Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海灘活春宮︱疑似中國情侶芭堤雅水中「激戰」 網民狠批無恥

即時國際
更新時間：17:12 2026-02-17 HKT
發佈時間：17:12 2026-02-17 HKT

泰國知名觀光勝地芭堤雅再度出現海中活春宮，一對疑似來自中國的男女遊客，竟在海裏全裸激戰近1小時，儘管周遭大批遊客圍觀拍攝，兩人也絲毫不在意，離譜行徑引發泰國網友撻伐，痛批有損城市形象。

據《泰國郵報》報導，此荒唐事件發生在2月16日凌晨4時30分左右，地點位於春武里府邦拉蒙縣儂普魯區的芭堤雅海灘。當時一群釣客正在海邊釣魷魚，其中一名47歲的目擊者表示，起初他以為這對情侶只是下水游泳，未料仔細一看才發現兩人正在「肉體交疊」，於是拿起手機開始錄影。

相關新聞：公園活春宮！6泰男深夜激情野戰 網民爆料：周末多達百人參與

疑似中國情侶芭堤雅水中「激戰」。 fb / ตกหมึกพัทยาหวานเจี๊ยบ
疑似中國情侶芭堤雅水中「激戰」。 fb / ตกหมึกพัทยาหวานเจี๊ยบ
疑似中國情侶芭堤雅水中「激戰」。 fb / ตกหมึกพัทยาหวานเจี๊ยบ
疑似中國情侶芭堤雅水中「激戰」。 fb / ตกหมึกพัทยาหวานเจี๊ยบ

更誇張的是，這對情侶完全不避諱旁人眼光，在海中持續進行性行為將近1個小時。目擊者透露，兩人中途曾上岸休息一次，隨後又落水展開「第二回合」，期間有許多遊客和路人駐足圍觀、拍照錄影，但這對男女卻毫無羞恥之心，事後若無其事地離開海灘。

一段長約35秒的影片2月17日凌晨3時19分被上傳至facebook社團，隨即在網上瘋傳，泰國網友群情激憤。大批網友留言痛批這種行為嚴重不當，不僅在公共場所從事猥褻行為，更嚴重損害芭堤雅的城市形象與觀光聲譽。

相關新聞：沖繩活春宮︱24歲壯男海邊「激戰」50歲大叔齊被捕 居民：過去多次發生

今年1月才發生了一宗類似事件，一名英國籍男子與泰國籍女子，同樣在芭堤雅海灘被民眾目擊從事不雅行為，當時警方更曾介入處理。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老闆 網民神回覆：咁咪慳返！｜Juicy叮
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老闆 網民神回覆：咁咪慳返！｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
央視馬年春晚丨王菲歌聲妝容罕惹負評：如老了10年 香港天王奪最高收視 迪麗熱巴靚絕全場
央視馬年春晚丨王菲歌聲妝容罕惹負評：如老了10年 香港天王奪最高收視 迪麗熱巴靚絕全場
影視圈
4小時前
年初一飲茶必看！3大連鎖酒樓新年茶錢不加價 稻香再派$10現金利是吸客
年初一飲茶必睇！3大連鎖酒樓新年茶錢不加價 稻香再派$10現金利是吸客
飲食
2026-02-16 18:18 HKT
央視馬年春晚︱王菲戴「洗衣珠」耳環成熱話 疑與去年「蝦片」同品牌
央視馬年春晚︱王菲戴「洗衣珠」耳環成熱話 疑與去年「蝦片」同品牌
即時中國
9小時前
新年北上避開高峰！3招實時睇深圳8大口岸出入境人流 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣口岸開放時間一文睇
新年北上避開高峰！3招實時睇深圳8大口岸出入境人流 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣口岸開放時間一文睇
旅遊
8小時前
前TVB兒童節目主持太太曝光超級豪宅 巨型客廳擁180度無敵海景 露台可踩單車如小型公園
前TVB兒童節目主持太太曝光超級豪宅 巨型客廳擁180度無敵海景 露台可踩單車如小型公園
影視圈
5小時前
78歲汪明荃大紅大紫賀馬年  氣色絕佳狀態驚人  一特徵疑暗藏健康隱患：阿姐要休息多啲
78歲汪明荃大紅大紫賀馬年  氣色絕佳狀態驚人  一特徵疑暗藏健康隱患：阿姐要休息多啲
影視圈
8小時前
農曆年初一舉行的「新春國際匯演之夜」，馬會花車以「同心同步同進　馳騁精彩馬年」為題，由三匹璀璨奪目的駿馬牽頭。
馬會與市民同心同步同進　新春匯演打頭陣馳騁精彩馬年
社會資訊
2026-02-16 11:30 HKT
保安新年𢭃利是犯法？上水公屋貼通告禁收 網民：住戶自願比可以 ICAC咁規定...
保安新年𢭃利是犯法？上水公屋貼通告禁收 網民：住戶自願比可以 ICAC咁規定...
生活百科
9小時前
銀行派足幾十年！家傳戶曉財神爺年畫驚爆「雙重出錯」 「恭」字離奇冇咗點 「發」字咁寫被指極不吉利｜Juicy叮
銀行派足幾十年！家傳戶曉財神爺年畫驚爆「雙重出錯」 「恭」字離奇冇咗點 「發」字咁寫被指極不吉利｜Juicy叮
時事熱話
6小時前