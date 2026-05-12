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台灣九合一選舉︱民進黨擬派沈伯洋角逐台北市長

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更新時間：08:33 2026-05-12 HKT
發佈時間：08:33 2026-05-12 HKT

台灣年底將舉行九合一地方選舉，各方部署角逐人選。台媒昨日報道，民進黨決定徵召被大陸制裁的立委沈伯洋，出戰台北市長選舉。民進黨選策會明日將開會正式拍板，屆時兼任黨主席的台灣領導人賴清德將親自為沈伯洋授予戰旗，挑戰國民黨籍的現任台北市長蔣萬安。日前有親綠智庫民調顯示，蔣萬安的支持度為52.9%，沈伯洋為29.7%。

挑戰國民黨蔣萬安

現年43歲的沈伯洋，出生於台北，畢業於台灣大學法律學系，先後於美國賓夕法尼亞大學取得法學碩士及加州大學爾灣分校犯罪學博士學位，專長為犯罪學、網絡認知作戰等領域。學成返台後任教於台北大學犯罪學研究所，並曾任研究所所長。

相關新聞：台灣「九合一」選舉︱國民黨李四川勝出民調 藍白共推參選新北市長

沈伯洋2021年創立推廣全民防衛教育的「黑熊學院」，長期宣傳「抗中保台」，被指為民進黨側翼。2024年，沈伯洋代表民進黨當選立法委員。2024年10月，大陸國台辦宣布將沈伯洋列為「台獨頑固分子」，禁止他及其家屬進入陸港澳，同時不允許其關聯企業和金主在大陸牟利，終身追責。其父沈土城經營的企業也被大陸制裁，禁止其在大陸的生意往來。

2025年10月，重慶市公安局正式以涉嫌「分裂國家罪」對沈伯洋立案偵查，啟動依法追捕程序，明令追查其相關涉案行徑、追查涉案資金與關聯人員。

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