鄭麗文訪陸│上海學者：民進黨阻撓 惠台措施落實前景不樂觀

上海海峽兩岸關係研究會研究員包承柯對《星島》表示，大陸國台辦授權發布的10項惠台措施中，增設新疆等遠距民航新航線、開放上海與福建居民赴台個人遊，成為兩大亮點，但目前都屬於大陸單方面推出。當前台灣民進黨當局堅持「台獨」分裂立場，將大陸視作「敵對勢力」，為阻撓台灣民眾前往大陸交流往來，已經出台諸多限制性規定，相信這批新政順利落實的前景並不樂觀。

相關新聞：鄭麗文結束大陸6日訪問返台 離開前參觀小米超級車廠

包承柯表示，事實上，開放上海、福建民眾赴台個人遊的規劃，大陸方面兩年前就已提出，卻至今未能落地實施。此次大陸再度重申相關安排，正是希望台灣當局予以配合，不再人為設置阻礙。但台灣當局不願看到兩岸民眾開展廣泛且深入的溝通互動，因此這些利好措施大概率仍會遭到刻意阻撓。

相關新聞：鄭麗文訪陸︱大陸宣布促兩岸交流10措施 包括推動恢復空中直航漁農入口



他認為，未來發展態勢關鍵看台灣社會民意走向：倘若台灣各界普遍高度肯定鄭麗文的大陸參訪之行，台灣民眾也因當局阻礙兩岸交流，對賴清德當局的支持度出現下滑，台灣當局或將被逼調整相關政策；反之，若台灣各界反響平淡、民意壓力不足，台灣當局仍會繼續固守「反中抗中」立場。

駐京記者 楊浚源

