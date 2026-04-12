鄭麗文結束大陸6日訪問返台 離開前參觀小米超級車廠

國民黨主席鄭麗文率領的訪問團，於今（12日）結束為期六天的參訪，下午乘搭國航CA189航班自北京首都國際機場返回台灣，為此行劃上句點。中共中央台辦主任宋濤親赴機場送行。

獲高規格送機

鄭麗文此行是繼十年前，再有國民黨主席率團訪問大陸。訪問團於4月7日起，先後到訪江蘇、上海及北京。在行程的最後一天，中共中央台辦主任宋濤率領副主任彭慶恩、中共北京市委常委馬駿等多名官員親到首都機場送機，顯示大陸方面高度重視。

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稱「想帶一部小米汽車回台」

在離開北京前，鄭麗文一行於上午到訪位於北京通州的小米汽車超級工廠，實地了解內地新能源汽車的最新發展。小米集團創辦人兼董事長雷軍親自接待，並贈送一部小米最新款手機予鄭麗文。

參觀期間，由小米總裁盧偉冰負責導覽，鄭麗文對小米SU7電動車的設計及智能聯動功能深感興趣。當盧偉冰介紹車頭置物箱可作釣魚時存放魚獲之用，鄭麗文對其多功能設計感到驚訝，並打趣道若溫度上升「回家就有魚湯可以喝了」。

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鄭麗文親身坐上YU7駕駛座體驗，對車輛設計讚不絕口，形容只有一個「讚」字可以形容，並向傳媒表示「當然希望」能帶一部返回台灣。她亦透露，其丈夫是小米產品的愛好者，「我們全家都是小米的東西」。

據悉，訪問團在北京的行程充滿「科技感」，包括參訪人工智能教育重點中學清華附中及中關村展示中心。國民黨方面在行前曾表達希望參觀內地科技領域發展，北京方面亦作出了相應安排。