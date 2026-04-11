鄭麗文訪陸︱參觀故宮與遊客揮手：若國民黨重返執政一定恢復兩岸故宮交流

國民黨主席鄭麗文（12日）今日繼續訪陸行程。今天中午，她及訪問團在北京飯店頂層十八樓會見廳，會見北京市委書記尹力。下午，鄭麗文一行到故宮博物院參觀，這與2024年馬英九訪問時規格一致。參訪期間，有遊客高喊「兩岸一家親」。



會見北京市委書記尹力時，鄭麗文提出三大期待，包括全面深化兩黨黨史文物交流、全力推廣兩岸文旅合作，以及加強科技產業與城市治理經驗交流，「國民黨重新執政後，一定要快速恢復兩岸故宮的密切交流」。尹力則強調「兩岸同胞同為中華民族」，應繼承孫中山先生精神，為民族振興與國家統一繼續奮鬥。

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鄭麗文先感謝北京對在京台商台胞的長期照顧，並表示這兩天「留下了印象深刻、永生難忘的記憶」。她指出，昨日已圓滿完成重要會見，「把和平的訊息清楚傳達到了全世界」，在當今國際局勢下，「對全世界來講都應該是值得祝福跟高興的好消息，已經太久沒聽到好消息了。」

鄭麗文同時又提出三大期待：



第一，希望兩黨之間關於黨史的檔案跟文物交流能夠全面深化推動，尤其是與各大學研究機構的文史與學術交流。她說：「作為大陸的首善之區，也是重點大學研究機關的所在地，我們也希望能夠對兩岸關係重要的史料保存跟交流，譬如說對日抗戰、台灣光復等等相關的，都能夠來做一個更多的交流與合作。」



她也呼籲北京市乃至大陸各大學持續擴大對台灣學生與青年的招生，並舉例自己親表妹來北京念書後在上海工作，團員李德維的兒子去年剛到北大讀書，「希望未來能夠有更多相關的互動跟交流」；



第二，全力推廣兩岸文旅交流，弘揚中華文化。鄭麗文站在北京飯店頂層鳥瞰紫禁城，感嘆「綻放出來的歷史、文化、美學各方面的底蘊，是每一個人都應該要去珍惜的」。她細數故宮、長城、頤和園、天壇、恭王府等景點，強調「北京一直都是台灣人旅遊的首選」。



但她也無奈表示，去年兩岸故宮百年院慶「因為眾所周知的理由沒有辦法聯手共同舉辦相關活動，我們覺得相當遺憾」，不過她隨即說：「沒有關係，國民黨很快就會重新執政了，重新執政之後，一定要快速的恢復兩岸故宮的密切交流。」



第三，加強科技產業跟城市治理經驗交流合作。鄭麗文稱讚清華附中的AI教育及中關村的卓越成就，並特別提到「久聞尹書記在公共事務方面有非常豐富的學術跟實務上的專業經驗」，期待未來能加大力度推動相關合作，「相信也有我們可以學習的地方」。

