小紅書︱台灣「封鎖」逾一個月 企穩下載榜十大一度登頂

兩岸熱話
更新時間：10:28 2026-01-11 HKT
發佈時間：10:28 2026-01-11 HKT

台灣以「詐騙案數量攀升」為由，在去年12月4日起封鎖大陸的社交平台「小紅書」一年。有內媒發現，禁令頒布一個多月後，小紅書在台灣仍然火熱，在下載榜一直名列前茅，甚至一度登頂，顯示禁令反而刺激民眾使用。

大陸媒體《觀察者網》報道，小紅書在台灣的安卓（Google Play）應用商店下載量超過1,000萬次。在台灣地區的蘋果應用商店，小紅書也保持在社交領域排行榜的第10名，甚至一度登上台灣社交App熱門下載榜第一。

相關新聞：小紅書︱台圖封禁反助躍升下載榜首 大陸網民嘲技術落後1秒破解

報道指，台灣官方推出禁令前，小紅書已深受台灣受年輕群體喜愛。

報道引述網站分析工具SimilarWeb的統計數據指出，2023年6月至7月期間，台灣用戶訪問小紅書的流量僅次於大陸。在應用商店評論區，不少台灣用戶表達了對小紅書的好感，並反駁民進黨當局聲稱該平台「涉詐」的言論根本站不住腳。

有用戶說：「（這）是一個無廣告又資訊豐富的好東西，超好逛！比臉書（Facebook）、YT（YouTube）更方便更好用！沒大陸手機號根本也沒辦法花錢，不懂詐騙從何而來，因為少部分的人影響多數用戶真的不是很好的政策。」

也有用戶說：「沒有政治網軍，沒有詐騙的高風險廣告，後台大數據自動攔截詐騙分子和假帳號，（這是）和大陸警方合作簽署反詐的平台。時尚、穿搭、美食、旅遊攻略、友善留言……想騙人的私人帳號，被舉報多次後，後台就會處理凍結，比臉書、IG安全太多。」不少用戶單純從小紅書的功能上評價，認為這個平台很實用，收獲頗豐。

11日上午實際登陸蘋果手機的App Store查看，小紅書在社交類App排行榜仍保持在第10名，評分達4.9。但在整體免費App排行榜中，小紅書則排名142名。此外，目前在台灣實際登陸小紅書依然能夠使用，並未遭到阻擋或封鎖。

