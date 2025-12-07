Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

小紅書︱台圖封禁反助躍升下載榜首 大陸網民嘲技術落後1秒破解

兩岸熱話
更新時間：17:20 2025-12-07 HKT
發佈時間：17:20 2025-12-07 HKT

台灣內政部日前以涉詐騙為由，宣布封鎖大陸社交平台「小紅書」一年。消息反而刺激小紅書的APP下載量成為冠軍，也有大陸網民發現，台方的封鎖技術落後一秒可以破解。

台灣上周四（4日）以涉及資訊安全、詐騙案飆升、未在台設法律代表人等理由，宣佈封鎖「小紅書」一年，事件引起許多網民關注。

台灣每八人一個在使用

消息一出，除引起許多台灣「小紅書」用戶變為「數碼難民」，紛紛更改手機IP，規避封禁。

相關新聞：小紅書將遭台封鎖 TikTok也被點名

有大陸媒體發現，自台灣宣佈封鎖後，小紅書在台灣App Store的下載量激增，登上社交App熱門下載榜第一，總榜排名躍升至第七。而就在幾天前，小紅書的下載量排名還在幾十名開外。

報道指，事件發生前，台灣許多較年長者對「小紅書」認識有限，但官方表示要封禁後，反而令他們紛紛下載，至周日上午，台灣仍能正常使用「小紅書」。截至2025年12月，小紅書在台灣的使用者數已超過300萬，相當於每八個台灣人中就有一人在使用。

另外，大陸網民safari在X上表示，發現台灣封鎖「小紅書」的方法，只是用DNS污染手段，用戶只要簡單更換一個DNS，就可以恢復使用，連VPN也毋須使用，被其他大陸網嘲笑手段落後、兒戲。

部份台灣網民則解釋，當局用最簡單方法封鎖多數人便可以，最重要是已「善盡告知義務而已，繞過沒有罰則」、「封鎖了你自己繞過去，發生問題別找我」。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火︱中六合彩四獎 捐一半派彩助宏福苑災民 善心幸運兒自爆投注經過
大埔宏福苑五級火︱中六合彩四獎 捐一半派彩助宏福苑災民 善心幸運兒自爆投注經過｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-06 11:21 HKT
立法會選舉2025．持續更新｜投票時間上午7時半開始 至晚上11時半結束
02:21
立法會選舉．持續更新｜廉署通緝一男子涉於社交平台煽惑不投票 選管會提醒：直選選民切勿蓋兩個印
政情
39分鐘前
立法會選舉．投票率
立法會選舉．投票率｜截至下午4時半 直選投票率升至21.72% 累計接近90萬人投票
政情
7分鐘前
連鎖酒樓歎早茶！點心孖寶$34.8 小籠包/燒賣/蝦餃 星期一至日有得食
連鎖酒樓歎早茶！點心孖寶$34.8 小籠包/燒賣/蝦餃 星期一至日有得食
飲食
7小時前
宣萱表舅父蔡和平晒皮草珍藏 數十「屍體」掛於豪宅花園開心留影 驚見完整動物頭部及爪
宣萱表舅父蔡和平晒皮草珍藏 數十「屍體」掛於豪宅花園開心留影 驚見完整動物頭部及爪
影視圈
8小時前
連鎖酒樓火鍋放題優惠！$218/位任飲任食 送海鮮盤+安格斯牛+任飲啤酒 只限1分店
連鎖酒樓火鍋放題優惠！$218/位任飲任食 送海鮮盤+安格斯牛+任飲啤酒 只限1分店
飲食
22小時前
大埔宏福苑五級火｜金像影后與醫生老公現身災民安置區 低調落區支援：佢哋需要陪伴
大埔宏福苑五級火｜金像影后與醫生老公現身災民安置區 低調落區支援：佢哋需要陪伴
影視圈
18小時前
前TVB一線花旦將300萬掛上身晒奢華行頭 離巢後由打工仔變老闆享受富婆生活
前TVB一線花旦將300萬掛上身晒奢華行頭 離巢後由打工仔變老闆享受富婆生活
影視圈
2025-12-06 17:00 HKT
「天降」煙蒂燒焦渠 龜裂紋觸目驚心 樓下住戶靠廁所花灑滅火 驚到震：成層都聞到煙
「天降」煙蒂燒焦渠 龜裂紋觸目驚心 樓下住戶靠廁所花灑滅火 驚到震：成層都聞到煙｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
兩度失婚富二代天王近況流出 鬧離婚後罕現身狀態曝光 曾陷抑鬱、酗酒低谷
兩度失婚富二代天王近況流出 鬧離婚後罕現身狀態曝光 曾陷抑鬱、酗酒低谷
影視圈
2025-12-06 16:30 HKT