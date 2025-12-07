小紅書︱台圖封禁反助躍升下載榜首 大陸網民嘲技術落後1秒破解

台灣內政部日前以涉詐騙為由，宣布封鎖大陸社交平台「小紅書」一年。消息反而刺激小紅書的APP下載量成為冠軍，也有大陸網民發現，台方的封鎖技術落後一秒可以破解。

台灣上周四（4日）以涉及資訊安全、詐騙案飆升、未在台設法律代表人等理由，宣佈封鎖「小紅書」一年，事件引起許多網民關注。

台灣每八人一個在使用

消息一出，除引起許多台灣「小紅書」用戶變為「數碼難民」，紛紛更改手機IP，規避封禁。



有大陸媒體發現，自台灣宣佈封鎖後，小紅書在台灣App Store的下載量激增，登上社交App熱門下載榜第一，總榜排名躍升至第七。而就在幾天前，小紅書的下載量排名還在幾十名開外。

報道指，事件發生前，台灣許多較年長者對「小紅書」認識有限，但官方表示要封禁後，反而令他們紛紛下載，至周日上午，台灣仍能正常使用「小紅書」。截至2025年12月，小紅書在台灣的使用者數已超過300萬，相當於每八個台灣人中就有一人在使用。

另外，大陸網民safari在X上表示，發現台灣封鎖「小紅書」的方法，只是用DNS污染手段，用戶只要簡單更換一個DNS，就可以恢復使用，連VPN也毋須使用，被其他大陸網嘲笑手段落後、兒戲。

部份台灣網民則解釋，當局用最簡單方法封鎖多數人便可以，最重要是已「善盡告知義務而已，繞過沒有罰則」、「封鎖了你自己繞過去，發生問題別找我」。