小紅書將遭台封鎖 TikTok也被點名

台灣內政部前日以涉詐為由，宣布將封鎖大陸社交平台「小紅書」一年。消息引發超300萬名台灣小紅書用戶關注。台行政機構負責人卓榮泰5日說，會觀察小紅書未來一年是否改善，否則考慮「直接斷掉」。卓榮泰另外點名TikTok（抖音國際版），稱其雖有回應台方要求，但若持續不改善，「我們也不能容忍」。

網民測試翻牆至大陸

賴清德行政團隊5日接力表達支持封鎖小紅書，賴辦發言人郭雅慧表示，小紅書涉詐無法配合當局追查，尊重並支持台內務主管部門的決策。國民黨主席鄭麗文則批評，台灣引以為傲的言論自由被扼殺，「民進黨終究活成了自己過去最討厭的樣子」。

卓榮泰5日接受媒體訪問時表示，已經落地和想要落地的業者比較好管，其他沒有落地的如Tiktok對於當局的要求還會配合，但小紅書是完全不理當局的要求，不但詐騙金額已超過2.48億元台幣（約6180萬港元），對兒童青少年長時間的觀看也是親子團體相當在意的，因此必須加以限制。

對封鎖小紅書一年的決定，卓榮泰說，希望從過程中看看大家的瀏覽習慣能否改變，降低小紅書的影響力。未來若不改善，就不只是時間問題，「可能就直接斷掉」。

鄭麗文分析稱，小紅書上的用戶不分地區、不分政黨，討論各種美妝、服飾、生活議題都可以其樂融融，這恰是民進黨最不想看到的。

台北市長蔣萬安說，打詐一定要做，但須標準一致、方法合理，主政者要清楚說明標準，每月或定期檢視成效。他說，有人說小紅書是大陸的平台，但他認為要對台灣社會和年輕人有信心。

新黨北市議員侯漢廷表示，民進黨當局稱小紅書兩年有2億元涉詐金額，然而台灣人每天被詐騙4億元，七成在臉書（Facebook），一天就有2.8億元，「臉書一天詐騙財損，比小紅書兩年總和還多」。

應對小紅書被封鎖，大量台灣網民已提前探索如何翻牆至大陸省市發帖。一名台灣網民坦言，身為小紅書長期使用者，自己已存了太多筆記，涉及工作、旅遊、美妝、配色、食譜等方方面面，「不得不承認小紅書確實比台灣常用社群更能讓我找到想要討論的主題」。

