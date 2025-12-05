Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「小紅書」在台灣將被封鎖1年 官方稱涉嫌詐騙案件

兩岸熱話
更新時間：00:53 2025-12-05 HKT
發佈時間：00:53 2025-12-05 HKT

台灣刑事局公佈，中國大陸社交平台「小紅書」，經國安局進行資安檢測，15項指標全數未合格，並宣佈小紅書將被封鎖1年，預計這幾天台灣用戶就連不上小紅書網站及應用程式（APP）。

刑事局通報，小紅書APP自去年至今已涉入1706件詐騙案件，造成財損達2億4768萬餘元（新臺幣，約5千萬港幣）。

刑事局詐欺犯罪防制中心主任張文源提到，分析小紅書APP今年涉詐手法，前5名為假網拍、解除分期付款、假投資、假交友、色情應召詐財等。

內政部將對小紅書APP發佈互聯網停止解析及限制接取命令，暫定期間一年，也就是臺灣封鎖小紅書的網路連線路徑，未來除非使用如虛擬私人網路絡（VPN）連上其他地區繞過臺灣網路，否則在台無法使用小紅書。

台灣陸委會表示，這是針對詐騙、假訊息，不是針對哪個國家的軟體。

