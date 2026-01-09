Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普：中國不會參考美軍襲委國對台行動 但仍取決於習近平

兩岸熱話
更新時間：10:08 2026-01-09 HKT
發佈時間：10:01 2026-01-09 HKT

美國總統特朗普（Donald Trump）接受《紐約時報》採訪時，被問到中國大陸在台灣問題上會否參考美國突襲委內瑞拉的行動，特朗普認為中國國家主席習近平不會如此行事，不過至於他會怎麼做，這取決於他。

特朗普受訪時表示，習近平視台灣為中國一部份，由習近平自行決定採取甚麼行動，但他已經向習近平表明，若大陸對台動武，他會非常不高興。特朗普又再次表示，相信習近平在自己任內不會對台動武，但之後美國換人出任總統，大陸便可能會採取行動。 

被問到習近平在台灣問題上會否參考美國突襲委內瑞拉的行動，特朗普表示，台灣對於中國而言與他所說的馬杜羅（Nicolas Maduro）政府對美國構成的威脅不同，不認為兩者有相似性。

