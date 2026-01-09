生擒馬杜羅｜參議院通過決議 限制特朗普對委內瑞拉動武 5共和黨人倒戈支持

美國參議院當地周四（8日）通過一項跨黨派決議案，限制總統特朗普在未經國會授權下，對委內瑞拉採取進一步軍事行動。此舉反映國會對總統在西半球擴張軍事野心的強烈不滿。儘管特朗普政府近期成功逮捕委內瑞拉總統馬杜羅，並意圖掌控該國石油資源，但部分共和黨參議員選擇與民主黨聯手，在戰爭權力問題上畫下紅線。

特朗普斥投票議員愚蠢、不應連任

參議院以52票對47票通過這項根據《戰爭權力決議案》（War Powers Resolution）提出的提案。值得注意的是，除民主黨人全數支持外，五名共和黨參議員包括羅姆尼（Mitt Romney）的支持者蘇珊·柯林斯、麗莎·穆爾科斯基，以及向來主張約束軍權的蘭德·保羅，甚至連經常支持特朗普的霍利（Josh Hawley）及楊恩（Todd Young）亦投下贊成票。

霍利在投票後表示，提案明確規定，若總統決定向委內瑞拉派遣地面部隊，必須獲得國會批准。楊恩則指出，雖然他支持逮捕馬杜羅的行動，但他反對在沒有國會授權的情況下，讓美軍捲入長期且無法預測的委內瑞拉內戰或管理工作中。

特朗普隨即在社交平台「Truth Social」發文猛烈回擊，公開點名該五名倒戈的共和黨議員，痛斥他們的行為是「愚蠢」，並稱這些人「永遠不應再次當選」。特朗普強調，《戰爭權力法》這部越南戰爭時期的法律是「違憲」的，嚴重削弱了總統作為三軍統帥應對「危險時代」及保護國家安全的能力。

國際社會高度關注石油版圖

目前特朗普政府正積極推動由美國企業接管並重建委內瑞拉的石油基礎設施。他早前曾表示，美國將會「管理」委內瑞拉一段時間，以確保其豐富的石油資源不再被「獨裁者」浪費。然而，國際社會及部分國會議員對此表示擔憂，質疑此舉違反國際法，恐令美國陷入另一場長期的海外軍事泥淖。