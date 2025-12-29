圍台軍演︱拆局：回應美對台售武 中美關係明年難樂觀

解放軍東部戰區在2025年完結前夕，突於29日宣布即日起舉行圍台軍演，聲稱檢驗聯合實戰能力，及嚴重警告台獨分裂勢力和外部干涉勢力。有軍事專家指，是次軍演，是回應美國早前向台灣出售進攻情武器，官媒則指，演習代號反映，解放軍遏獨手段越來越靈活，台獨分裂勢力每挑釁一次，便加壓一次直至祖國完全統一。

官媒：遏獨手段越來越靈活

對於東部戰區突然圍台，旅美中國問題專家鄧聿文在「X」分析，相信是與美國上周向台灣出售110億美元軍火有關。也是中國26日制裁20家美國軍企的後續，以反制美台勾連。

鄧認為，從美國國安戰略報告看，美國總統特朗普並未放棄圍堵中國，所以對2026年的中美關係，他認為不會像外界般的偏向緩和。

大陸軍事專家付征南也指，今次的圍台軍演，是回應美國大規模對台軍售。他指，軍售不僅涉資逾110億美元，而且性質也由防禦性武器，升級至進攻性武器，以及包括台灣戰備網路暨部隊覺知應用套件，讓台灣的作戰體系成為美軍的延伸，推高了中美直接衝突的風險。

央視旗下新媒體「玉淵潭天」指出，正義將斬斷一切破壞之手，所有台獨分裂勢力將被其鋒芒擊碎。美方應切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號，停止推升台海地區緊張局勢。



玉淵潭天更說，今年兩次演習從「海峽雷霆」行動到如今的「正義使命」行動，代號的變化意味著解放軍遏獨的軍事手段越來越靈活，打獨促統不停歇，台獨分裂勢力挑釁一次就加壓進逼一步，直至實現祖國完全統一。