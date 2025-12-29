Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

圍台軍演︱拆局：回應美對台售武 中美關係明年難樂觀

兩岸熱話
更新時間：12:15 2025-12-29 HKT
發佈時間：12:15 2025-12-29 HKT

解放軍東部戰區在2025年完結前夕，突於29日宣布即日起舉行圍台軍演，聲稱檢驗聯合實戰能力，及嚴重警告台獨分裂勢力和外部干涉勢力。有軍事專家指，是次軍演，是回應美國早前向台灣出售進攻情武器，官媒則指，演習代號反映，解放軍遏獨手段越來越靈活，台獨分裂勢力每挑釁一次，便加壓一次直至祖國完全統一。

官媒：遏獨手段越來越靈活

對於東部戰區突然圍台，旅美中國問題專家鄧聿文在「X」分析，相信是與美國上周向台灣出售110億美元軍火有關。也是中國26日制裁20家美國軍企的後續，以反制美台勾連。

相關新聞：圍台軍演︱東部戰區今起檢驗立體攝阻戰力 奪取綜合控制權警告台獨

鄧認為，從美國國安戰略報告看，美國總統特朗普並未放棄圍堵中國，所以對2026年的中美關係，他認為不會像外界般的偏向緩和。

大陸軍事專家付征南也指，今次的圍台軍演，是回應美國大規模對台軍售。他指，軍售不僅涉資逾110億美元，而且性質也由防禦性武器，升級至進攻性武器，以及包括台灣戰備網路暨部隊覺知應用套件，讓台灣的作戰體系成為美軍的延伸，推高了中美直接衝突的風險。

央視旗下新媒體「玉淵潭天」指出，正義將斬斷一切破壞之手，所有台獨分裂勢力將被其鋒芒擊碎。美方應切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號，停止推升台海地區緊張局勢。

相關新聞：中方制裁20家美軍企及10名高管 反制美對台軍售

玉淵潭天更說，今年兩次演習從「海峽雷霆」行動到如今的「正義使命」行動，代號的變化意味著解放軍遏獨的軍事手段越來越靈活，打獨促統不停歇，台獨分裂勢力挑釁一次就加壓進逼一步，直至實現祖國完全統一。

 

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
旅遊
2025-12-27 19:02 HKT
小儀老公身上一物金剛都有？二人曾合作拍節目傳緋聞 新郎哥「真身」照片疑流出
小儀老公身上一物金剛都有？二人曾合作拍節目傳緋聞 新郎哥「真身」照片疑流出
影視圈
20小時前
逛連鎖藥房遇「劇場式騙案」身旁突現大額現金錢包 內地女臨危不亂做對一事免中伏
逛連鎖藥房遇「劇場式騙案」身旁突現大額現金錢包 內地女臨危不亂做對一事免中伏
生活百科
2025-12-28 10:30 HKT
《AI數啟未來》走訪數碼港社群 匯聚政產學研投智慧 全景呈現香港AI新生態
創科資訊
2025-12-28 00:01 HKT
16歲「名媛星二代」考車牌獲母贈勞斯萊斯 2年前曾晒百萬Hermès 美貌氣質不輸何超蓮
16歲「名媛星二代」考車牌獲母贈勞斯萊斯 2年前曾晒百萬Hermès 美貌氣質不輸何超蓮
影視圈
18小時前
星島申訴王｜男友嫌肥走上抽脂不歸路 港女術後滿地血跡極嚇人
05:50
星島申訴王｜男友嫌肥走上抽脂不歸路　港女術後滿地血跡極嚇人
申訴熱話
4小時前
長者餐飲優惠2025｜48大長者咭+樂悠咭折扣 連鎖快餐免費小食/火鍋放題減$110/酒樓$2茶錢+免加一
長者餐飲優惠2025｜48大長者咭+樂悠咭折扣 連鎖快餐免費小食/火鍋放題減$110/酒樓$2茶錢+免加一
飲食
2025-12-28 09:30 HKT
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
好去處
2025-12-27 18:38 HKT
45歲「失婚金像影后」罕爆生育悲歌 產後老公消失幾乎痛暈家中 曾流產4次極坎坷
45歲「失婚金像影后」罕爆生育悲歌 產後老公消失幾乎痛暈家中 曾流產4次極坎坷
影視圈
2025-12-28 09:00 HKT
陳豪16萬月租新豪宅內籠曝光 樓底高得驚人空間感十足 12歲大仔外貌成熟顏值超越爸爸
陳豪16萬月租新豪宅內籠曝光 樓底高得驚人空間感十足 12歲大仔外貌成熟顏值超越爸爸
影視圈
17小時前