中方制裁20家美軍企及10名高管 反制美對台軍售

美國政府日前宣布對台軍售，總金額超過111億美元（約865億港元），創歷史新高。中國外交部今日宣布，美方此舉嚴重違反「一個中國」原則和《中美三個聯合公報》，決定對20家美國軍工企業和10名高級管理人員實施反制措施。

中國外交部官網稱，依據《反外國制裁法》相關規定，即日起凍結20家美國軍工相關企業在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。

受制裁的美國軍工企業包括：諾斯羅普·格魯曼系統公司、L3哈里斯海事服務公司、波音密蘇里州聖路易斯市分公司、吉布斯與考克斯公司、先進聲學概念有限責任公司、VSE公司、塞拉技術服務公司、紅貓控股公司、蒂爾無人機公司、偵察艇有限責任公司、高點航空技術公司、伊庇魯斯公司、迪德羅恩公司、I領域公司、藍力技術公司、潛航技術公司、萬拓公司、英特磊公司、菱形力量公司、拉撒路人工智能公司。

同時，中方將凍結10名美國企業高管在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其本人進行有關交易、合作等活動；對其本人不予簽發簽證、不准入境中國（包括香港、澳門）。