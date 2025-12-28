Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

台灣宜蘭7級地震 ｜新北校工疑關漏水水喉 爬梯跣腳墮地身亡

兩岸熱話
更新時間：10:17 2025-12-28 HKT
發佈時間：10:17 2025-12-28 HKT

台灣宜蘭縣東部海域周六深夜發生7級地震，震源深度72.8公里，全台22縣市均有震感。

新北市五股區明德路德音國小大樓管線有漏水情況，一名62歲工友為修補，深夜到地下室拿鋁梯上樓查看，卻不慎跌落，後腦杓著地死亡。目前已通知校方與家屬，並報請新北地檢署相驗，釐清死因。

據悉，地震發生後，新北市警方接報，指稱德音國小大樓水喉漏水，校方警衛及相關人員隨後陪同警員尋找水源。

隨後於四樓廁所發現一名62歲林姓工友，身旁還留下一具鋁梯，送院救治後證實死亡。

警方翻看閉路電視記錄，林姓工友原先住在校內1樓宿舍，疑為了關掉地震後破裂的水管，自行從宿舍往學校地下室拿取鋁梯。警方估計，林男應是為了關掉水掣，正要拿取鋁梯上樓查看水管損壞情況，卻不慎於爬梯時跌落，後腦著地受傷。



地震發生時，其中苗栗最大震度是4級。苗栗縣消防局指揮中心表示，當地目前尚無災情傳出。在地震發生前，部分民眾接獲警報，其後屋內出現劇烈搖晃，居民紛紛致電親友了解情況，亦有人收到台北親友傳來地震期間的影像，可見天花板吊燈劇烈擺動，屋內物品掉落，震動持續一段時間，令人心驚。

苗栗縣消防局表示，依氣象署提供的訊息，苗栗地區最大震度為4級，截至目前尚無災情回報。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
旅遊
16小時前
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
好去處
17小時前
張學友雙手出現離奇狀況？近2年半唱逾300場惹健康隱憂
張學友雙手出現離奇狀況？近2年半唱逾300場惹健康隱憂
影視圈
2025-12-27 11:00 HKT
《AI數啟未來》走訪數碼港社群 匯聚政產學研投智慧 全景呈現香港AI新生態
創科資訊
11小時前
連鎖酒樓早茶大劈價！鯪魚粥/臘味肉餅煲仔飯 $8.8 星期一至日供應
連鎖酒樓早茶大劈價！鯪魚粥/臘味肉餅煲仔飯$8.8 星期一至日供應
飲食
2025-12-27 10:00 HKT
有網民發現一間日式連鎖麵包店的職員在公廁內清洗麵包夾。
連鎖麵包店職員公廁洗麵包夾 網民怒轟寧願唔洗 店方回應指嚴重違反指引
社會
16小時前
27歲一線男星驚傳孭逾千萬巨債 被法院「限制消費」 認經濟能力不足無力償還
27歲一線男星驚傳孭逾千萬巨債  被法院「限制消費」  認經濟能力不足無力償還
影視圈
12小時前
飲茶點心「呃秤」引熱議 份量變少4粒變3粒 腸粉呃得最蠱惑 網民點出一問題更勞氣
飲茶點心「呃秤」引熱議 份量變少4粒變3粒 腸粉呃得最蠱惑 網民點出一問題更勞氣
飲食
21小時前
TVB「最強小三」意外春光乍洩  32歲慶生被對準豐滿胸部拍攝  家底豐厚住半億豪宅
TVB「最強小三」意外春光乍洩  32歲慶生被對準豐滿胸部拍攝  家底豐厚住半億豪宅
影視圈
16小時前
專家分析長者性需求被忽視。中新社
高齡HIV︱北京8旬翁與保母發生性關係染病 專家：長者性需求被忽視
即時中國
2025-12-27 11:35 HKT