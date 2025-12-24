台灣地震｜超市商品「骨牌式」倒塌 店員顧客急逃命｜有片
更新時間：19:28 2025-12-24 HKT
發佈時間：19:27 2025-12-24 HKT
發佈時間：19:27 2025-12-24 HKT
今天傍晚5時47分台東縣卑南鄉發生6.1級地震，在地震後，陸續傳出災情。根據曝光的超市閉路電視，劇烈搖晃開始後不到數秒，高聳的貨架便開始劇烈晃動，緊接著，貨架上的商品如雨點般砸落，發出巨大聲響，顧客與店員驚慌失措地往出口奔逃，場面一度混亂。
相關新聞：台東發生6.1級地震 深度11.9公里 其後發生兩次3.7級地震
相關新聞：台灣地震｜卑南狂晃汽車狂響警報 民眾如厠中「拞褲」奪門逃生｜有片
台氣象部門指出，震央在台東縣政府北方10.1公里處，深度11.9公里，屬於極淺層地震。最大震度為5弱，出現在台東縣卑南。
根據氣象署測報資料，震度4級地區為花蓮縣、屏東縣，震度3級地區為高雄市、南投縣、台南市、嘉義縣、雲林縣、嘉義市、彰化縣，震度2級地區為台中市、苗栗縣、宜蘭縣、新竹縣、新竹市、桃園市、新北市、台北市，震度1級地區為澎湖縣。
最Hit
連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚
2025-12-23 12:04 HKT
深水埗合益泰小食重開！火警後一度停業 馳名腸粉加價惹議 網民：幫手俾裝修費
2025-12-23 15:29 HKT