台灣地震｜卑南狂晃汽車狂響警報 民眾如厠中「拞褲」奪門逃生｜有片

台東卑南今（24）日發生6.1級地震，有當地住戶屋內閉路電視記錄下搖晃瞬間，影片中民眾發出尖叫，接著桌上的搖錢樹劇烈震動，桌子則被大角度移動，接著住戶嚇得開門奔逃避難，而且有民眾褲子只穿一半，就奪門而出，場面尷尬。

屋主表示，當時正在上廁所，「突然給我這麼大的地震，真的是連滾帶爬的屁股外露⋯⋯」，網友留言稱影片重點全在屁股了，不過好在屋主平安。

此外，有台東網友分享地震當下，在台東機場附近住家閉路電視畫面，只見突然劇烈晃動後，原本歪斜的置物籃被震到「立正」，小狗被嚇到亂竄，汽車也因地震狂搖警報響，相當嚇人。

