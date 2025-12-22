台北隨機傷人案｜張文變裝多次換車逃走 任保安只顧打機被炒︱有片

台灣4死11傷隨機傷人案疑兇張文，作案最新影片曝光。張文在捷運站內不斷投擲煙霧彈，施施然更換衣物，喬裝路人逃走，再不斷轉乘其他交通工具，準備另一波攻擊。此外，有民眾指，張文在其居住屋苑任保安，但整天只顧著打機，態度惡劣，兩個月便被炒。

任職期間多次鬧上警局

台灣警方22日再公佈張文犯案時的閉路電視影片，顯示去年已策劃並購入包括防毒面具、煙霧彈等工具的張文，在19日犯案時，於捷運站內不斷投出煙霧彈製造混亂及用刀隨機襲擊民眾，之後躲在柱後，投擲煙霧彈製造煙幕，掩護自己更換早已預備的衣物，扮成路人逃走。

相關新聞：台北隨機傷人案｜張文北捷犯案後「裝路人」疏散 網民意外拍下曝光畫面｜有片

警方又發現，張文行動過程中極力規避追查，頻繁更換交通工具，包括騎乘機車、租借 YouBike 與徒步行走，刻意製造多處偵查斷點，行動範圍橫跨多個行政區，增加警方追緝難度。犯案期間，張文也多次變裝，混入台北車站及中山商圈人群，並利用煙霧彈干擾監視器畫面，手法相當狡猾。



相關新聞：台北隨機傷人案︱余家昶捨身阻張文行凶喪命 30年好友：他11年前說話一語成讖

據《TVBS》報道，張文2022年曾短暫於台中北區某社區擔任保安，該處有住戶表示，張文上班時整天玩手機打遊戲，工作極不認真，還曾與住戶爆發嚴重爭執，與同事交接班時也發生過衝突，多次鬧上警局，任職2個月便被辭退。