台北隨機傷人案︱余家昶捨身阻張文行凶喪命 30年好友：他11年前說話一語成讖

兩岸熱話
更新時間：09:45 2025-12-22 HKT
發佈時間：09:45 2025-12-22 HKT

台北捷運台北車站與中山商圈上周五（19日）發生隨機殺人案。27歲張文街頭丟汽油彈、煙霧彈，再持長刀隨機攻擊民眾。身在在台北車站57歲余家昶當時挺身而出，制止張文點燃汽油彈，阻止更大傷亡，不幸遭刺傷喪命。

相關新聞：台北隨機傷人案｜騎士停紅燈「讓路」遭張文割喉亡 僅因「眼神接觸」

《民視新聞網》報道，余家昶相識30年的好友林先生受訪時表示，兩人是在服兵役期間結識。11年前鄭捷案發生後，余家昶曾說「如果遇到，一定會制止。」沒想到多年後這句話竟然成真，讓林先生不禁感慨「10幾年前講的話，你實現了。」

余姓死者老友林先生：「十幾年前講的話你今天實現了，可是我是覺得你也太...，你要評估你自己的年紀了，你已經不年輕了，雖然是這樣講啦，可是還是很感謝你啦，你的勇敢我們都記在心裡面。」

相關新聞：台北隨機傷人案｜警指張文去年4月起規劃犯案 買護具網購煙霧彈

張文周五在北捷台北車站及中山商圈犯案後，從百貨公司高處墮樓身亡，事件另釀成民眾3死11傷。事件發生後，許多民眾前往台北車站獻花、留言致意，悼念余家昶以生命守護他人的英雄。

