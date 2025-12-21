台北隨機傷人案｜警指張文去年4月起規劃犯案 買護具網購煙霧彈

台灣警方針對張文在台北隨機斬人，導致民眾3死11傷作說明，指調查至今，發現墜樓死亡的張文，2024年已策劃攻擊，以包括網購，搜集防毒面具、酒精、煙霧彈等作案工具，至於犯罪動機以及有沒有共犯仍在調查。

未發現與大陸人士聯繫

台北市警察局刑事警察大隊大隊長盧俊宏21日下午開者會，就張文於19日發動的隨機斬人案作說明。

盧俊宏表示，案發後設立專案小組調查犯案動機、有無共犯及犯罪工具來源等。發現張文自去年4月就預謀犯案，以「張峰嚴」化名，密集探購戰術手套、防毒面具、防護盾牌及工業酒精等具攻擊或防護性質的物品。

今年1月，張文訛稱玩生存遊戲，經蝦皮和露天等網購平台向貿易商購入大陸製造的1箱（24顆）煙霧彈，每顆市價約新台幣2000元（港幣約500元）。

警方指，該箱煙霧彈，17顆使用在北捷連通道、4顆在北捷連通道燒毀的手推行李箱內，另外2顆丟擲在誠品南西店門前馬路上，還有進入誠品南西門口時的1顆未爆彈。



此外，今年11月起，張文又購買汽油桶、瓦斯罐、噴槍打火機及甲醇等極具危險性的易燃物，並自製汽油彈。

盧俊宏說，針對犯案刀具來源、金流、燒毀筆電鑑識和監視器畫面都持續偵辦、分析中，明天金融機構營業後也會積極聯繫追查，目前並未發現張文有和大陸人士聯繫。

因應「1219事件」，21日舉行的「2025台北馬拉松」，已動動員11個警分局及刑大、交大等共693名警力確保賽事安全。

盧俊宏指，會對未來舉行的路跑、賽事、跨年及演唱會等大型活動，將提高維安規格。