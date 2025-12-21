台北隨機傷人案｜有傷者為HIV感染者 出手救人日本作家接受預防性投藥

周五（19日）晚上，台北發生恐怖無差別傷人案。男子張文先在街頭投擲煙霧彈，再於街頭亂斬人，目前至少至3死十多人受傷。日本作家木下黃太表示，經過台北捷運中山站附近時，正好遇到震驚的傷人案。他在自己錄製的影片中表示，看到有騎士被砍傷而倒地流血，上前幫忙傷者止血。

1名傷者為HIV感染者

事發後，台灣衛福部部長石崇良表示，隨機斬人案中，發現1名傷者為HIV感染者，令疑兇之後斬傷的民眾，或受現場噴灑血液污染的人，可能有交叉感染風險。木下黃太表示，《TVBS》訪問時表示，救援過程中他手部原本的結痂脫落，造成傷口直接接觸到患者血液，目前心態平穩，僅表示「接觸血液就有可能感染」是客觀事實，自己會冷靜面對。

木下黃太表示，自己已按台灣相關單位指示，前往指定醫院完成預防性服藥、預防接種以及血液檢查。由於目前尚未得知檢驗結果，返國後仍將再進行一次血液檢查，並透過社群平台向外界表示，「非常感謝大家的關心與擔憂」。

暫未知驗血結果

木下昨晚7時40分在社群平台X發文，「在台北遇到恐怖攻擊，感到無力…」。

他也在文中附上影片表示，當時身在台北捷運中山站附近的商場大樓前，「我剛剛在一樓時，突然出現一名持利器的男子闖入一樓，接著就有人群為了躲避這名男子而跑出大樓，我也跟著先離開大樓，而大樓外面有兩人被刺傷，其中一人騎著機車倒地。」

他接著上氣不接下地說，「當時只有我在附近，而我當時也上前幫忙止血，但對方仍血流不止。我手上也沾著血跡…恐怕傷者已經失去意識」。

他也在影片中推測，「可能發生像是恐怖攻擊的事件」。

從木下發布的影片能看到，他當時站在捷運中山站出口旁的誠品南西店前，而且有員警、消防人員與其他急救人員抵達店外一樓。而影片也錄到像是救護車與警車鳴笛的聲音。

他也在影片中哽咽地表示，「當時他沒有任何急救工具，只能徒手幫傷者止血，但對方血流個不停，令他非常心痛」。

木下曾長年擔任日本電視台（Nippon TV）社會線記者，目前是作家。