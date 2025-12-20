台北隨機傷人案｜張文丟煙霧彈斬死3人 5人仍救治中 警料策劃逾半年

19日傍晚，台北市交通核心樞紐驚悚淪為犯罪現場！一名手法兇殘、裝備專業的歹徒，竟選在下班尖峰時間，於台北車站捷運板南線層及地下街，發動煙霧彈、汽油彈及利刃連環恐怖攻擊，現場民眾陷入一片恐慌，尖叫聲四起。造成包含張文在內共4人死亡、15人送院。台衛福部今天（20日）傍晚公布最新統計，新增1名出院者，但仍有2人在深切治療病房（ICU）、3人在一般病房。警方推斷刀手用逾半年時間策劃犯罪，隨著調查深入，更多有關案情細節被挖出，包括疑犯想模仿2014年台北捷運襲擊案兇手鄭捷等，另由於其中1受害人為HIV感染者，導致其他傷者目前有感染愛滋病風險。

國台辦Facebook專頁「國務院台辦發言人」20日晚間發文：「我們對於12月19日在台北發生的無辜人員傷亡事件深表關切和痛心，向受害者及其家屬表示深切哀悼和慰問，衷心祝願受傷民眾早日康復。」

張文行兇「軍火庫」曝光

台灣警方20日稱，在台北捷連連通道發現生存遊戲用品、17顆煙霧彈其中2顆未擊發、15罐汽油彈、戰術背心、刀械等物。此外，警方專案小組在張文中正區租屋處內發現4把刀械、已燒毀筆電、5桶汽油桶、未發現手機，至於張文承租旅館房間發現23罐汽油瓶 、2個平板電腦有上鎖、未發現手機。

據了解，嫌犯張文1998年出生，現年27歲，目前因妨害兵役桃遭園地檢通緝。台北市長蔣萬安說，台北捷運已恢復正常營運，但警戒及巡邏會持續加強。

死者名單 捷運台北車站 余姓男子、57歲，背部中刀、深入臟器（台大醫院） 中山站 疑犯張文、27歲，墮樓亡

蕭姓男子、30歲，遭割喉（馬偕醫院）

王姓男子、37歲，心臟外傷（新光醫院）

傍晚5時24分，歹徒首先在捷運板南線往臺北車站大廳的M8出口外，公然投擲一枚煙霧彈。現場瞬間爆出巨響並釋放大量刺鼻濃煙，民眾誤以為火警發生，驚慌高喊「失火了！」，秩序大亂。

連丟多個煙霧彈

歹徒隨即轉往鄰近的M7出口，並向下進入B1層的連通道，並在連鎖咖啡店前燃燒汽油彈，以及丟擲多顆煙霧彈其中一顆還掉至捷運站出入口前，引發第二波恐慌。緊接着，歹徒深入B2層，再度投擲煙霧彈。

一名57歲余姓男子疑因阻擋歹徒作案，遭疑犯持刀刺中背部，深入臟器，當場倒地，到院前心肺功能停止（OHCA），搶救至晚上近8時宣告不治。另有民眾嗆傷送院。

多名現場民眾直擊，疑犯全程配戴專業級防毒面具，一方面避免吸入自己製造的煙霧，同時完美遮掩其容貌特徵，顯示其犯罪預謀性極高，絕非臨時起意。犯案後，歹徒利用現場極度混亂與視線不清的環境，混入逃竄人潮中從容逃逸。

事件發生在人潮高峰時間，煙霧彈引爆後，大量刺鼻濃煙從M7出口湧出，並迅速蔓延至相鄰的M8出口，甚至竄入捷運板南線月台層。現場民眾描述：「味道非常刺鼻，就算戴着口罩也完全擋不住！」月台瞬間被煙霧籠罩，引發乘客恐慌。台北捷運公司行控中心緊急啟動應變機制，一度實施列車「過站不停」，站內廣播疏導旅客，場面一片混亂。

約20分鐘後，疑犯逃至 捷運中山站，在馬路中間施放煙霧彈後，持開山刀隨機攻擊4至5名路人，造成7人受傷，多人命危。疑犯跑入人流密集的誠品南西店躲藏，至晚上6時許在百貨5樓內被警方包圍後一躍而下，當場失去生命跡象。

一名30歲蕭姓男子騎車行經中山站百貨周邊，遭到張文割喉，重傷送醫急救，最終不幸身亡，成為本案傳出第2名死亡的途人。另一名 37歲王姓男子也在中山站受傷，因為心臟外傷持續搶救，但22:13搶救無效過世。