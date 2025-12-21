台北隨機傷人案︱民眾悼念案發現場成花海 好友冀勇保安入忠烈祠

台灣19日晚，台北車站與中山商圈間發生的隨機傷人案，釀成包括疑兇在內4死11傷。事發後，大批民眾在案發現場自發悼念，不少人特別感謝阻止疑兇作案被殺的余姓男保安，令捷運中山站變成一片花海。有余男好友表示，希望政府將見義勇為犧牲的死者入忠烈祠。

阻止行兇被利刃穿心死

震動全台的台北隨機傷人事件，警方仍繼續調查墮樓死衣的疑兇張文作案動機。

台灣大量民眾21日自發到捷運中山站的案發現場獻花悼念事件中的無辜死者，當中，許多人更特別向挺身而出阻止張文行兇，被利刀刺死的57歲余男致謝。

警方調查及網上流出的案發影片顯示，死者當時目擊張文持利刀傷人及施放煙霧彈，即奮不顧身阻止，致遭張文利刀穿心，搶救無效死亡。但在余姓保安義舉下，張文藏有大量燃燒彈的行李箱意外起火，被逼放棄投擲製造更大傷亡的計劃。



余男的好友則在網上發文，悼念這位亦師亦友的老朋友，感念他挺身而出的英勇，也盼望能入祀忠烈祠。

勇保安外，悼念現場還有疑是其他死者的家人，撰寫的緬懷字條，並向社會大眾致謝。