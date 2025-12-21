Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

台北隨機傷人案︱民眾悼念案發現場成花海 好友冀勇保安入忠烈祠

兩岸熱話
更新時間：16:31 2025-12-21 HKT
發佈時間：16:31 2025-12-21 HKT

台灣19日晚，台北車站與中山商圈間發生的隨機傷人案，釀成包括疑兇在內4死11傷。事發後，大批民眾在案發現場自發悼念，不少人特別感謝阻止疑兇作案被殺的余姓男保安，令捷運中山站變成一片花海。有余男好友表示，希望政府將見義勇為犧牲的死者入忠烈祠。

阻止行兇被利刃穿心死

震動全台的台北隨機傷人事件，警方仍繼續調查墮樓死衣的疑兇張文作案動機。

相關新聞：台北隨機傷人案｜有傷者為HIV感染者 出手救人日本作家接受預防性投藥

台灣大量民眾21日自發到捷運中山站的案發現場獻花悼念事件中的無辜死者，當中，許多人更特別向挺身而出阻止張文行兇，被利刀刺死的57歲余男致謝。

警方調查及網上流出的案發影片顯示，死者當時目擊張文持利刀傷人及施放煙霧彈，即奮不顧身阻止，致遭張文利刀穿心，搶救無效死亡。但在余姓保安義舉下，張文藏有大量燃燒彈的行李箱意外起火，被逼放棄投擲製造更大傷亡的計劃。

相關新聞：台北隨機傷人案｜57歲保安勇擋殺人犯張文身亡 北捷將發逾123萬補償金

余男的好友則在網上發文，悼念這位亦師亦友的老朋友，感念他挺身而出的英勇，也盼望能入祀忠烈祠。

勇保安外，悼念現場還有疑是其他死者的家人，撰寫的緬懷字條，並向社會大眾致謝。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
70後金融男為退休 400萬買SIERRA SEA 上班需1小時 惟環境靚單位質素高 「背山面海風水好」
70後金融男為退休 400萬買SIERRA SEA 上班需1小時 惟環境靚單位質素高 「背山面海風水好」
新盤速遞
2025-12-20 06:00 HKT
張栢芝驚爆已立遺囑 揀好遺照及壽衣：我隨時可以走 天文數字身家曝光惹家族成員覬覦？
張栢芝驚爆已立遺囑  揀好遺照及壽衣：我隨時可以走  天文數字身家曝光惹家族成員覬覦？
影視圈
7小時前
李連杰驚傳婚變？手術後利智一舉動被指「無情」惹揣測  功夫皇帝寵妻30年交出20億身家
李連杰驚傳婚變？手術後利智一舉動被指「無情」惹揣測  功夫皇帝寵妻30年交出20億身家
影視圈
6小時前
前《愛回家》男星北上搵食艱難  為5百人仔甘當沙包遭暴打  曝光家居內部令人嘆息
前《愛回家》男星北上搵食艱難  為5百人仔甘當沙包遭暴打  曝光家居內部令人嘆息
影視圈
20小時前
有台灣資深刑警認為，張文或有更多襲擊行動計劃。
台北隨機傷人案︱張文計劃再襲擊？ 資深台警分析：沒有帶全部「彈藥」
兩岸熱話
7小時前
港男稱$3000 DIY翻新房間 打造專屬「宅男天堂」電競氛圍兼備多功能
港男稱$3000 DIY翻新房間 打造專屬「宅男天堂」電競氛圍兼備多功能
家居裝修
10小時前
北角住宅花槽香火鼎盛 街坊嬲嬲：一燒幾個鐘成幢樓聞佢嘅香 料做冬繼續燒
北角住宅花槽香火鼎盛 街坊嬲嬲：一燒幾個鐘成幢樓聞佢嘅香 料做冬繼續燒｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
深圳大鵬新區第1條地鐵12.28開通！貫通2/8號綫直達溪涌 串連南山/福田/羅湖/鹽田/大鵬 必去3大海岸景點
深圳大鵬新區地鐵綫12.28開通！貫通2/8號綫直達溪涌 串連南山/福田/羅湖/鹽田 必去3大海岸景點
旅遊
2025-12-20 10:15 HKT
連鎖酒樓超值晚市優惠！$138有齊海鮮/燒味+小菜+燉湯+煲仔飯 加$28起轉龍蝦/白灼蝦
連鎖酒樓超值晚市優惠！$138有齊海鮮/燒味+小菜+燉湯+煲仔飯 加$28起轉龍蝦/白灼蝦
飲食
5小時前
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
社會
4小時前