Panasonic︱台網民微波爐服役45年 官方急發話求回收博物館

電器過保養期即壞，已成都市傳說，但有台灣網民近日曬出一台使用已45年，即將退役的微波爐，不止引起網民關注，還吸引家電生產商Panasonic的留言，希望以新機交換，讓該台阿爺級的家電，可收進博物館展示。

Panasonic：願最新款交換

台灣有網民近日在社交平台Threads發文，分享家中古董電器的故事。帖主透露，父親45年前，以分期方式，買入當時身價11萬台幣的天價Panasonic微波爐。

帖主父親還翻出了1980年的日記：「年底隨方便分期買了微波爐回來，如此便自烹調，可以無慮於飲食矣，當此惕勉以進健康。」。

帖主指，「以前的電器真的很耐用⋯我們家每天開伙，它日日夜夜陪著我們一家五口加一隻貓16400多天，好感恩。」

服役45年，微波爐小毛病難免，「後期有偶爾有斷電秀逗的問題，拉門也比較鬆」，父親總是不厭其煩拆機修理，「就這樣又多撐了10年有了，要不是它只剩下解凍微波功能，真的可以繼續讓它陪著我們超過半世紀」。

帖主還介紹，1980年出產的機器「已經可以烘烤兼微波，還附有瓷盤、雙金屬烤盤、雙蛋糕模，附贈的食譜書內容豐富印刷精美，也都還留著，翻閱才發現我們沒怎麼使用到自動烹調功能」。樓主最終總結稱「微波爐，謝謝你的勤勉付出，無微不至地照顧我們三餐，我們會記得和你的緣分，請好好休息吧，辛苦了。」

帖主的分享，迅即引起Panasonic台灣小編關注，留言「看到這台陪伴家中45年的Panasonic微波爐，我們非常感動，也衷心感謝您長年的支持，誠摯希望能將它收藏至松下博物館作為紀念，並以最新商品與您交換，延續這份珍貴回憶。歡迎私訊我們，將由專人與您聯繫。謝謝您一路相伴— Panasonic官方粉絲團 敬上」。

網民紛紛，「這台微波爐超長壽耐用，退休還直接住進博物館，榮譽的一生」、「這算不算微波爐告老還鄉」、「簡直要哭了 ，去博物館就是他最好的歸宿」、「最強家電」。