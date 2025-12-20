Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

台北隨機傷人案｜疑犯張文現場遺筆記簿成破案關鍵 縱火燒自宅畫面曝光

更新時間：04:44 2025-12-20 HKT
發佈時間：04:44 2025-12-20 HKT

台北捷運台北車站及中山站一帶昨（19日）發生震驚全台的隨機恐襲案，導致包括疑犯在內共4死多傷。隨著警方深入調查，疑犯張文的作案細節與動機正逐步浮出水面。警方在案發現場檢獲一本屬於張文的筆記簿，視為釐清案情的關鍵證據；同時，張男在行兇前返回租屋處縱火的閉路電視片段亦正式曝光。

租屋處搜出25瓶燃油彈

27歲疑犯張文報稱無業，曾任職保安員。根據最新曝光的監控畫面顯示，案發前，身穿黑色雨衣的張男手持一桶不明液體回到其中正區租屋處，然後在門外拿起兩張類似棉被或毛巾的物件，走到角落處傾倒液體後引燃火源，現場隨即火光四射。張男在放火燒毀自宅後，隨即展開連環襲擊。

據報道，張文詭異自燒住所，是為了故意製造混亂，引警方調來大量警力，疏於防備台北車站及中山站一帶。

下午約5時30分，張男先抵達台北車站M7出口地下通道，投擲煙霧震撼彈及汽油彈，並持長刀隨機揮砍，導致一名57歲余姓男子重創不治。令人心寒的是，張男行兇後並未立刻逃離，而是折返前兩天入住的旅館補充煙霧彈，隨後徒步前往中山商圈繼續作惡。

晚間6時許，張男在誠品南西店及中山站外再度投擲煙霧彈，並衝入百貨公司內持刀瘋狂砍殺民眾。事件中，37歲的王姓男子及蕭姓男子分別因心臟及頸部中刀，送醫後傷重身亡。張男最後在5樓頂樓被警方包圍，結果墜樓倒臥地面，送醫搶救後於晚間7時48分證實不治。

台北市刑警大隊大隊長盧俊宏表示，警方在清理現場時尋獲張男遺落的筆記簿，目前已交由鑑識組分析，同時正嘗試對其手機進行解鎖。警方亦在其租屋處搜獲25瓶製作汽油彈的殘餘材料。

這宗慘劇共造成多人受創，當中4人死亡（含疑犯）、1人重傷。警方正根據筆記簿內容及相關監控，全面調查這名無業前保安的犯案心路歷程，以釐清其是否存有預謀或受特定心理因素驅使。

