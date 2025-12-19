Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

台北捷運雙站狂徒丟煙霧彈、隨機斬路人1死8傷 遭警包圍墜樓輕生

兩岸熱話
更新時間：18:33 2025-12-19 HKT
發佈時間：19:45 2025-12-19 HKT

19日傍晚，台北市交通核心樞紐驚悚淪為犯罪現場！一名手法兇殘、裝備專業的歹徒，竟選在下班尖峰時間，於台北車站捷運板南線層及地下街，發動「煙霧彈」、「汽油彈」及「利刃」的連環恐怖攻擊，造成一名57歲無辜男子遭刺背部，當場失去生命跡象，現場民眾陷入一片恐慌，尖叫聲四起。

捷運正常營運 加強警戒

據了解，嫌犯張文1998年出生，現年27歲，目前因妨害兵役桃遭園地檢通緝。台北市長蔣萬安說，台北捷運已恢復正常營運，但警戒及巡邏會持續加強，後續若有近一步資訊將立刻讓大眾了解。

相關新聞：台北恐襲｜閉路電視曝光 疑犯拖行李箱裝汽油彈 戴面具狂扔煙霧彈

傍晚5時24分，歹徒首先在捷運板南線往臺北車站大廳的M8出口外，公然投擲一枚煙霧彈。現場瞬間爆出巨響並釋放大量刺鼻濃煙，民眾誤以為火警發生，驚慌高喊「失火了！」，秩序大亂。

歹徒隨即轉往鄰近的M7出口，並向下進入B1層的連通道，並在連鎖咖啡店前燃燒汽油彈，以及丟擲多顆煙霧彈其中一顆還掉至捷運站出入口前，引發第二波恐慌。緊接着，歹徒深入B2層，再度投擲煙霧彈，並在此過程中，持預藏利刃，從後方狠毒襲擊一名年約57歲的男性路人，刀刃直穿背部，被害人當場倒地，失去呼吸心跳，經緊急送往台大醫院搶救，生命垂危。

多名現場民眾直擊，疑犯全程配戴專業級防毒面具，一方面避免吸入自己製造的煙霧，同時完美遮掩其容貌特徵，顯示其犯罪預謀性極高，絕非臨時起意。犯案後，歹徒利用現場極度混亂與視線不清的環境，混入逃竄人潮中從容逃逸。

事件發生在人潮高峰時間，煙霧彈引爆後，大量刺鼻濃煙從M7出口湧出，並迅速蔓延至相鄰的M8出口，甚至竄入捷運板南線月台層。現場民眾描述：「味道非常刺鼻，就算戴着口罩也完全擋不住！」月台瞬間被煙霧籠罩，引發乘客恐慌。台北捷運公司行控中心緊急啟動應變機制，一度實施列車「過站不停」，站內廣播疏導旅客，場面一片混亂。

約20分鐘後，僅一站之隔的捷運中山站外又爆發血腥襲擊，一名身份不明男子竟持開山長刀當街隨機狂砍4至5名路人，再投擲煙霧彈製造混亂，隨後轉身闖入人流密集的「誠品南西店」商場。

消息指疑犯遭警圍捕，從5、6層樓高處一躍而下，當場失去生命跡象，已送院搶救。

